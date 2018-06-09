Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети

Додано: Вів 19 чер, 2018 14:09

sequence написав: Faceless написав: Описанное мной выше было не про Киев. И это сравнение с ситуацией многие годы до 2014 и после 2015, с выборами не связано.

То, что застройщики позволяют себе на лету менять проекты и то что в Киеве так и не появилась вменяема стратегия градостроительтства это не вопрос централизации или децентрализации, с которого вы начали. Это проблема уже другой категории. Описанное мной выше было не про Киев. И это сравнение с ситуацией многие годы до 2014 и после 2015, с выборами не связано.То, что застройщики позволяют себе на лету менять проекты и то что в Киеве так и не появилась вменяема стратегия градостроительтства это не вопрос централизации или децентрализации, с которого вы начали. Это проблема уже другой категории.

не отмазывайтесь. столь горячо любимые вами власти должны (кому?) заботиться о своих вассалах - они это пламенно обещают на всех без исключения выборах и т.д. Сабж про децентрализацию подразумевает наличие бабла в бюждете субъекта, которое потом пилится местными советами на усмотрение. Так вот, я вас третий раз спрашиваю - с xера местные советы про деток то забывают - лишними на празднике жизни оказались? Может детки неуместны, есть куда попилить с лучшей отдачей для личного кошелька? не отмазывайтесь. столь горячо любимые вами власти должны (кому?) заботиться о своих вассалах - они это пламенно обещают на всех без исключения выборах и т.д. Сабж про децентрализацию подразумевает наличие бабла в бюждете субъекта, которое потом пилится местными советами на усмотрение. Так вот, я вас третий раз спрашиваю - с xера местные советы про деток то забывают - лишними на празднике жизни оказались? Может детки неуместны, есть куда попилить с лучшей отдачей для личного кошелька?

У вас сильно разгулявшаяся фантазия.Сабж про децентрализацию подразумевает, что бабло, собранное на местах, остается на местах и формирует местный бюджет. Это не означает, что бабла сразу становится неограниченно много и можно реализовать все хотелки. Так что прежде чем как попугай в четвертый раз спросить, просто можете удостоверится, что у местных бюджетов стало намного больше финансовых возможностей по сравнению с ситуацией при централизованном распределении, и чем больше город формирует поступлений, тем бОльшие может формировать расходы. Это совсем не значит, что этих денег должно сразу хватать и на ремонт и на строительство, а тем более - в селах, как Софиевская и Петропавловская Борщаговки, где практически все население работает и платит налоги в бюджет Киева.