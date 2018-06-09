Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети
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Faceless написав:Что там их отделяет и кто где работает - дело десятое, факт в том, что административно - это села, и бюджет их - не киевский, а свой, сельской.
ну и? где же ваши эхвэкты от дэцэнтрализациы? чы застройщикы жлобляться побудуваты дытячый садок на "сило" розмиром в Бровары?
Огромные эффекты от децентрализации. Раньше банально ремонт в школах и детсадах сделать было огромной проблемой. Знаю пример по небольшому облцентру - после децентрализации на ремонт тех же детсадов выделено на каждый столько, сколько раньше был весь бюджет на ремонт всех детсадов в городе. Где были старые окна - поставили стеклопакеты, отремонтировали крыши, в садиках хорошее питание. Вы хотели чтоб прям сразу, после десятков лет недофинансирования и плачевного состояния существующих детсадов и школ, сразу стали новые строить? В том же городе - начали перекладывать дороги, причем хорошо.
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Faceless написав:Огромные эффекты от децентрализации. Раньше банально ремонт в школах и детсадах сделать было огромной проблемой. Знаю пример по небольшому облцентру - после децентрализации на ремонт тех же детсадов выделено на каждый столько, сколько раньше был весь бюджет на ремонт всех детсадов в городе. Где были старые окна - поставили стеклопакеты, отремонтировали крыши, в садиках хорошее питание. Вы хотели чтоб прям сразу, после десятков лет недофинансирования и плачевного состояния существующих детсадов и школ, сразу стали новые строить? В том же городе - начали перекладывать дороги, причем хорошо.
По поводу дорог согласен - их состояние после нескольких лет разрухи заметно улучшилось - в Киеве. Вы мне не ответили - что мешало обязать застройщиков, которые последние годы активно застраивают пригород, сооружать также и инфраструктуру, в т.д. расширять дороги, строить учебные заведения? Заратустра им не позволяет? По поводу "хорошего питания в садиках" это кому как повезет. Нам не везло раньше, не везет и сейчас - и это в платной школе в Киеве. Стеклопакеты и утепление школ шли и раньше - ниче нового. Вы, видимо, сравниваете с хаосом 2014-2015 г/г, до этого процесс и так шел с разной скоростью. Перед выборами всегда лучше.
sequence написав:По поводу дорог согласен - их состояние после нескольких лет разрухи заметно улучшилось - в Киеве. Вы мне не ответили - что мешало обязать застройщиков, которые последние годы активно застраивают пригород, сооружать также и инфраструктуру, в т.д. расширять дороги, строить учебные заведения? Заратустра им не позволяет? По поводу "хорошего питания в садиках" это кому как повезет. Нам не везло раньше, не везет и сейчас - и это в платной школе в Киеве. Стеклопакеты и утепление школ шли и раньше - ниче нового. Вы, видимо, сравниваете с хаосом 2014-2015 г/г, до этого процесс и так шел с разной скоростью. Перед выборами всегда лучше.
Описанное мной выше было не про Киев. И это сравнение с ситуацией многие годы до 2014 и после 2015, с выборами не связано. То, что застройщики позволяют себе на лету менять проекты и то что в Киеве так и не появилась вменяема стратегия градостроительтства это не вопрос централизации или децентрализации, с которого вы начали. Это проблема уже другой категории.
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Faceless написав:Описанное мной выше было не про Киев. И это сравнение с ситуацией многие годы до 2014 и после 2015, с выборами не связано. То, что застройщики позволяют себе на лету менять проекты и то что в Киеве так и не появилась вменяема стратегия градостроительтства это не вопрос централизации или децентрализации, с которого вы начали. Это проблема уже другой категории.
не отмазывайтесь. столь горячо любимые вами власти должны (кому?) заботиться о своих вассалах - они это пламенно обещают на всех без исключения выборах и т.д. Сабж про децентрализацию подразумевает наличие бабла в бюждете субъекта, которое потом пилится местными советами на усмотрение. Так вот, я вас третий раз спрашиваю - с xера местные советы про деток то забывают - лишними на празднике жизни оказались? Может детки неуместны, есть куда попилить с лучшей отдачей для личного кошелька?
Faceless написав:Описанное мной выше было не про Киев. И это сравнение с ситуацией многие годы до 2014 и после 2015, с выборами не связано. То, что застройщики позволяют себе на лету менять проекты и то что в Киеве так и не появилась вменяема стратегия градостроительтства это не вопрос централизации или децентрализации, с которого вы начали. Это проблема уже другой категории.
не отмазывайтесь. столь горячо любимые вами власти должны (кому?) заботиться о своих вассалах - они это пламенно обещают на всех без исключения выборах и т.д. Сабж про децентрализацию подразумевает наличие бабла в бюждете субъекта, которое потом пилится местными советами на усмотрение. Так вот, я вас третий раз спрашиваю - с xера местные советы про деток то забывают - лишними на празднике жизни оказались? Может детки неуместны, есть куда попилить с лучшей отдачей для личного кошелька?
У вас сильно разгулявшаяся фантазия. Сабж про децентрализацию подразумевает, что бабло, собранное на местах, остается на местах и формирует местный бюджет. Это не означает, что бабла сразу становится неограниченно много и можно реализовать все хотелки. Так что прежде чем как попугай в четвертый раз спросить, просто можете удостоверится, что у местных бюджетов стало намного больше финансовых возможностей по сравнению с ситуацией при централизованном распределении, и чем больше город формирует поступлений, тем бОльшие может формировать расходы. Это совсем не значит, что этих денег должно сразу хватать и на ремонт и на строительство, а тем более - в селах, как Софиевская и Петропавловская Борщаговки, где практически все население работает и платит налоги в бюджет Киева.
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Faceless написав:У вас сильно разгулявшаяся фантазия. ..как попугай в четвертый раз.. ..практически все население работает и платит налоги в бюджет Киева.
Все у меня хорошо и с фантазией и со здравым смыслом, просто я политнеподкованный зрадофил, все время недовольный жизнью, разливающий г-но на вентилятор. Также я взрослый мальчик и знаю, что часть местного бюджета составляют разного рода сборы со строительных контор (землеотводы, etc..) - по ходу, я с самого начала о них и говорил. Теперь 4тый раз ("я повторяю десять раз и снова", мне не лень) я вас спрашиваю, в этот раз просто уточняю - я правильно понял, что строительство учебных заведений разного уровня в приоритетах мудрого начальства находятся где-то после строительства памятника Мазепы и замены фонарей на светодиодные??
Faceless написав:Сабж про децентрализацию подразумевает, что бабло, собранное на местах, остается на местах и формирует местный бюджет. Это не означает, что бабла сразу становится неограниченно много и можно реализовать все хотелки.
Это означает что теряется общественный контроль над потоками бабла. Ибо отследить куда течет полноводная река легко. А вот отследить куда растекаются тысячи ручейков гораздо сложнее. Да и тяжелее на местном уровне устроить скандал с выявленной коррупцией и не туда ушедшими деньгами. На уровне страны это неинтересно, а на уровне города-села быстро рот заткнут свои прикормленные "правоохранители".
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Faceless написав:Сабж про децентрализацию подразумевает, что бабло, собранное на местах, остается на местах и формирует местный бюджет. Это не означает, что бабла сразу становится неограниченно много и можно реализовать все хотелки.
Это означает что теряется общественный контроль над потоками бабла. Ибо отследить куда течет полноводная река легко. А вот отследить куда растекаются тысячи ручейков гораздо сложнее. Да и тяжелее на местном уровне устроить скандал с выявленной коррупцией и не туда ушедшими деньгами. На уровне страны это неинтересно, а на уровне города-села быстро рот заткнут свои прикормленные "правоохранители".
Как упорно вы решили искать недостатки децентрализации. Я так понимаю, общественный контроль над потоками бабла, при которых размеры бюджетов населенных пунктов никак не коррелировали с объемом налоговых поступлений, обеспеченных ими, был выше? Вы лично могли лучше проконтролировать, как уплаченные вами налоги, попав в общий котел госбюджета и после хз кому известным приоритетам выделявшиеся в субвенции местным бюджетам возвращались обратно и шли на общественные нужды? При этом то, что после децентрализации местные бюджеты увеличились порой на порядок, и начало нормально финансироваться то, что до этого не финансировалось десятилетиями - факт. Наверно потому что "сложнее отследить".
sequence написав:акже я взрослый мальчик и знаю, что часть местного бюджета составляют разного рода сборы со строительных контор (землеотводы, etc..) - по ходу, я с самого начала о них и говорил. Теперь 4тый раз ("я повторяю десять раз и снова", мне не лень) я вас спрашиваю, в этот раз просто уточняю - я правильно понял, что строительство учебных заведений разного уровня в приоритетах мудрого начальства находятся где-то после строительства памятника Мазепы и замены фонарей на светодиодные??
Это не вопрос централизации или децентрализации, это вопрос выполнения местными властями (в вашем случае - указанных сел) и регулирующими органами своих обязанностей, в частности в сфере строительства. Вот им можете и задавать вопросы, что там приоритетнее.
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