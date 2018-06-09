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Президент розповів, як цьогоріч зростуть місцеві бюджети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:11
sequence написав:
Все у меня хорошо и с фантазией и со здравым смыслом, просто я политнеподкованный зрадофил, все время недовольный жизнью, разливающий г-но на вентилятор.
Добровольное признание - это всегда хорошо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:12
sequence написав: Faceless написав:
Это не вопрос централизации или децентрализации, это вопрос выполнения местными властями (в вашем случае - указанных сел) и регулирующими органами своих обязанностей, в частности в сфере строительства. Вот им можете и задавать вопросы, что там приоритетнее.
Сдались, наконец - начали к местным децентрализированным царькам отсылать! Так-то! Вот вам и приколы "централизаций" - более чем уверен, что в обратном случае с фондированием было бы проще. А так бабло растащили на визуальные покращення и набивание карманов, а главное-то упустили. Задецентрализировались!
Вы так уверены что было бы проще - почему тогда это самое фондирование выросло именно в результате децентрализации?
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Faceless
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:26
Sommer написав: sequence написав:
Все у меня хорошо и с фантазией и со здравым смыслом, просто я политнеподкованный зрадофил, все время недовольный жизнью, разливающий г-но на вентилятор.
Добровольное признание - это всегда хорошо.
ага
это квинцистенция всех ваших сотоварищи отзывов обо мне и подобных.. напишите что-то честно про себя. Например, "всеми честными и не очень способами укрепляю веру в великую страну, разумеется, бескорыстно и безкомпромисно" Сойдет?
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sequence
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:29
Faceless написав:
Вы так уверены что было бы проще - почему тогда это самое фондирование выросло именно в результате децентрализации?
да, уверен. Ибо из бОльшего бюджета проще вытащить на бОльший проект. А так - растащили по мелочам и карманам, бесссмысленно и беспощадно. Независимо от всех видов "центолизаций", если "хозяин" в доме хороший, то и жильцам хорошо. Пример - Буча с Ирпенем. С инфраструктурой у них в порядке сейчас и было ранее, до "покращень"
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sequence
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:50
sequence написав: Faceless написав:
Вы так уверены что было бы проще - почему тогда это самое фондирование выросло именно в результате децентрализации?
да, уверен. Ибо из бОльшего бюджета проще вытащить на бОльший проект. А так - растащили по мелочам и карманам, бесссмысленно и беспощадно. Независимо от всех видов "центолизаций", если "хозяин" в доме хороший, то и жильцам хорошо. Пример - Буча с Ирпенем. С инфраструктурой у них в порядке сейчас и было ранее, до "покращень"
Большие проекты это совсем отдельная тема. А обеспечение текущих потребностей местных бюджетов как раз нормально начала решаться только с децентрализацией, финансирование реально улучшилось и стало более справедливым - кто больше зарабатывает, больше может и потратить.
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Faceless
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