RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді повідомили, чи
дають субсидію безробітним

В уряді повідомили, чи дають субсидію безробітним
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:11

В уряді повідомили, чи дають субсидію безробітним

Пропонуємо до обговорення:
Безробітні надалі можуть отримати від держави субсидію на комунальні послуги.

Дивися повний текст В уряді повідомили, чи дають субсидію безробітним.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82660
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:11

(или органы соцзащиты автоматом будут считать таким людям трудоспособного возраста в доход три прожиточных минимума — 5286 гривен (1762х3). Кроме того, необходимо будет уплатить ЕСВ за три месяца в размере, не меньше чем минимальный (819х3=2457 грн).
Нормальная тема, еще можно всем работающим, автоматом ставить 30 прожиточных минимумов, и тут же вручать платежки на уплату налогов с доходов. Глядишь и пару яхт бронированных можно будет шоколадному купить по делам на Мальдивах гонять...
tigr-uu
 
Повідомлень: 444
З нами з: 05.02.11
Подякував: 101 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:59

Так размер субсидии будет меньше чем уплаченные налоги
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 324
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:30

Re: В уряді повідомили, чи дають субсидію безробітним

Забыли указать, что в нашем справедливом европейском государстве субсидии считают за прошлые пол года, когда человек стоящий на бирже еще работал и на текущий момент безработицы никакой субсидии он попросту не получает исходя из его прошлого дохода.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6183
З нами з: 03.11.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мін'юсті повідомили про суму стягнених боргів із зарплат
R2 » Вів 05 чер, 2018 19:51
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 19:51
Kudrjavuy
У КМДА повідомили борг "Київенерго" перед "Нафтогазом"
R2 » Пон 04 чер, 2018 13:05
1 76
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 13:05
EKO
Хто за новими правилами зможе отримати субсидію
R2 » Чет 31 тра, 2018 19:24
7 476
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 16:46
sasch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.