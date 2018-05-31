Безробітні надалі можуть отримати від держави субсидію на комунальні послуги.
Дивися повний текст В уряді повідомили, чи дають субсидію безробітним.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 21:11
В уряді повідомили, чи дають субсидію безробітним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді повідомили, чи дають субсидію безробітним.
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:11
(или органы соцзащиты автоматом будут считать таким людям трудоспособного возраста в доход три прожиточных минимума — 5286 гривен (1762х3). Кроме того, необходимо будет уплатить ЕСВ за три месяца в размере, не меньше чем минимальный (819х3=2457 грн).
Нормальная тема, еще можно всем работающим, автоматом ставить 30 прожиточных минимумов, и тут же вручать платежки на уплату налогов с доходов. Глядишь и пару яхт бронированных можно будет шоколадному купить по делам на Мальдивах гонять...
Додано: Пон 18 чер, 2018 23:30
Re: В уряді повідомили, чи дають субсидію безробітним
Забыли указать, что в нашем справедливом европейском государстве субсидии считают за прошлые пол года, когда человек стоящий на бирже еще работал и на текущий момент безработицы никакой субсидии он попросту не получает исходя из его прошлого дохода.
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