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НБУ скоротив кількість зношених
банкнот для утилізації...

НБУ скоротив кількість зношених банкнот для утилізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:15

НБУ скоротив кількість зношених банкнот для утилізації...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-травня 2018 року НБУ утилізував 281,6 млн штук непридатних до обігу банкнот на загальну суму 20 264,2 млн гривень.

Дивися повний текст НБУ скоротив кількість зношених банкнот для утилізації на 65,5 млн штук.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:15

"Национальный банк сократил количество изношенных банкнот для утилизации" - и каким же образом, неужели всем НБУ цветными карандашами дорисовывали недостающие кусочки купюры и скотчем клеили?))))
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:36

Так, больше людей стали карточками расплачиваться, потом купюр крупных номиналов стали больше печатать, а они живут дольше чем 1-10 грн.
1007qwert
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