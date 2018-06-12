Протягом січня-травня 2018 року НБУ утилізував 281,6 млн штук непридатних до обігу банкнот на загальну суму 20 264,2 млн гривень.
Дивися повний текст НБУ скоротив кількість зношених банкнот для утилізації на 65,5 млн штук.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 21:15
НБУ скоротив кількість зношених банкнот для утилізації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ скоротив кількість зношених банкнот для утилізації на 65,5 млн штук.
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:15
"Национальный банк сократил количество изношенных банкнот для утилизации" - и каким же образом, неужели всем НБУ цветными карандашами дорисовывали недостающие кусочки купюры и скотчем клеили?))))
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:36
Так, больше людей стали карточками расплачиваться, потом купюр крупных номиналов стали больше печатать, а они живут дольше чем 1-10 грн.
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