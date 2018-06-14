З 1990-х з України мігрували люди середнього рівня.
Дивися повний текст Що буде з українським ринком праці, коли повернуться заробітчани - думка експерта.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 21:54
Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде з українським ринком праці, коли повернуться заробітчани - думка експерта.
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:54
Вот только количество недвижимости которую покупают украинцы за бугром- растёт. Вопрос другой: кто будет докармливать пенсов, если молодняк уехал?
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:24
Ага, на Мотор-Сичи в Запорожье аж за 4000 грн (я не ошибся- аж 4 тыс) стоит освоить специальность. И не надо никуда ехать :) РЖУ НЕМОГУ
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:47
Более того, те пенсионеры у которых прописаны дочь/сын батрачящие за бугром, лишаются субсидии. И выписав их = окончательно порвать с Украиной, пенсионер может получить субсидию
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