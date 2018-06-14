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Що буде з українським ринком
праці, коли повернуться...

Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:54

Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...

Пропонуємо до обговорення:
З 1990-х з України мігрували люди середнього рівня.

Дивися повний текст Що буде з українським ринком праці, коли повернуться заробітчани - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:54

Вот только количество недвижимости которую покупают украинцы за бугром- растёт. Вопрос другой: кто будет докармливать пенсов, если молодняк уехал?
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:24

Ага, на Мотор-Сичи в Запорожье аж за 4000 грн (я не ошибся- аж 4 тыс) стоит освоить специальность. И не надо никуда ехать :) РЖУ НЕМОГУ
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:36

Фантазёры ...... с таким правительством только наблюдайте пятки.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:47

  Reddick написав:Вот только количество недвижимости которую покупают украинцы за бугром- растёт. Вопрос другой: кто будет докармливать пенсов, если молодняк уехал?

Более того, те пенсионеры у которых прописаны дочь/сын батрачящие за бугром, лишаются субсидии. И выписав их = окончательно порвать с Украиной, пенсионер может получить субсидию. Так что мы с вами и будем их докармливать
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