З 1990-х з України мігрували люди середнього рівня.
Дивися повний текст Що буде з українським ринком праці, коли повернуться заробітчани - думка експерта.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 21:54
Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде з українським ринком праці, коли повернуться заробітчани - думка експерта.
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:54
Вот только количество недвижимости которую покупают украинцы за бугром- растёт. Вопрос другой: кто будет докармливать пенсов, если молодняк уехал?
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:24
Ага, на Мотор-Сичи в Запорожье аж за 4000 грн (я не ошибся- аж 4 тыс) стоит освоить специальность. И не надо никуда ехать :) РЖУ НЕМОГУ
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:47
Более того, те пенсионеры у которых прописаны дочь/сын батрачящие за бугром, лишаются субсидии. И выписав их = окончательно порвать с Украиной, пенсионер может получить субсидию. Так что мы с вами и будем их докармливать
Додано: Вів 19 чер, 2018 00:32
Претензии регионалу Богуслаеву по моторсичи. Да, сеекретуткам, которые сидят в офисе по продаже ручных мясорубок никто больше то и не станет платить.
Додано: Вів 19 чер, 2018 00:34
Почему то именно только после избрания этого правительства начались впервые реформы в Украине за 25 лет, начала меняеться судебная власть, выпячивается на всеобщее обозрение и уничтожается коррупция, учитываются мнение общества, возвращается авторитет государства. И именно сейчас пошла уже который месяц речь о риске возврата заробитчан, потому что уже сомнительна разница в заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве.
Додано: Вів 19 чер, 2018 06:04
Re: Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...
Додано: Вів 19 чер, 2018 06:58
Это новый анекдот?
А за заробитчан так не волнуйтесь, последнего вернувшегося я видел в 2000 году, и то купил тут 5 микроавтобусов на маршрут поставил, остальные возвращаются максимум на 2-3 мес. родных проведать и в путь Чехия, Словакия, некоторые уже пол мира объездили, хоби у них по 2-3 мес. в каждой стране работать. А тут адекватных рабочих месяцами найти не могут на шару побатрачить.
Додано: Вів 19 чер, 2018 07:59
На заводах просто дикий кадровый голод от жадности убогих собственников, которые безчеловечно экономят на фонде зарплаты. Рынок труда - это крези-рынок. Предложение превышает спрос, но это предложение называется "3600 грн.". Еще чуть миграционной активности и полстраны на десятелетия можна прописывать депрессивным регионом.
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