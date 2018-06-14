Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...
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anton_gms написав:Фантазёры ...... с таким правительством только наблюдайте пятки.
Почему то именно только после избрания этого правительства начались впервые реформы в Украине за 25 лет, начала меняеться судебная власть, выпячивается на всеобщее обозрение и уничтожается коррупция, учитываются мнение общества, возвращается авторитет государства. И именно сейчас пошла уже который месяц речь о риске возврата заробитчан, потому что уже сомнительна разница в заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве.
А не хоче Киянин окунутись в *г****, яке влада створила по країні кругом Києва. Хай поживе Киянин в маленькому містечку і попробує там найти роботу штукатура. Київ викачує всі соки з країни.Дороги вбиті, судів нема, освіта мертва. Не тільки заробітки штовхають людей тікати з території яка зветься Україна, окрім Києва.
locustsucol Гляньте кругом як влада кругом Києва зробила *г****. Попробуй те найти работу в маленькому містечку України. Києва висмоктує всі соки. Люди тікають не тільки для заробітків. Дороги вбиті. Судів не має. Освіта та медицина вмерла. Держава скидає з себе соціальні функції і хоче дерти тільки з людей гроші-нічого взамін.Для чого тут працювати і платити податки. Для премій Коболяці і Вітрянку.