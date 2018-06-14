Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...
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anton_gms написав:Фантазёры ...... с таким правительством только наблюдайте пятки.
Почему то именно только после избрания этого правительства начались впервые реформы в Украине за 25 лет, начала меняеться судебная власть, выпячивается на всеобщее обозрение и уничтожается коррупция, учитываются мнение общества, возвращается авторитет государства. И именно сейчас пошла уже который месяц речь о риске возврата заробитчан, потому что уже сомнительна разница в заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве.
А не хоче Киянин окунутись в *г****, яке влада створила по країні кругом Києва. Хай поживе Киянин в маленькому містечку і попробує там найти роботу штукатура. Київ викачує всі соки з країни.Дороги вбиті, судів нема, освіта мертва. Не тільки заробітки штовхають людей тікати з території яка зветься Україна, окрім Києва.
locustsucol Гляньте кругом як влада кругом Києва зробила *г****. Попробуй те найти работу в маленькому містечку України. Києва висмоктує всі соки. Люди тікають не тільки для заробітків. Дороги вбиті. Судів не має. Освіта та медицина вмерла. Держава скидає з себе соціальні функції і хоче дерти тільки з людей гроші-нічого взамін.Для чого тут працювати і платити податки. Для премій Коболяці і Вітрянку.
Этому заведующему сектором давно пора либо на пенсию, либо переквалифицироваться в дворника например. Как может этот "эксперт" говорить, что миграция трудового населения не несет угрозы? Он в своем уме? У меня есть хобби - пчелы. На их примере все очень хорошо просматривается. Много летной пчелы - будет мед (нужно добавить рамок перед взятком, чтобы обеспечить их работой), есть расплод - значит семья развивается и т.п. ньансов много. Так вот заявления этого чудилы я могу расценивать так: мне летная пчела не нужна, т.к. сахар я и в магазине купить смогу. Пусть он не переживает - в Украину рабочая сила врядли назадвернется. Вернутся они сюда уже когда им будет за 50. Купят себе нежвижимость, земли, оформят на детей и сразу пойдут оформлять пенсии, субсидии и пособия. И правильно сделают!
anton_gms написав:Фантазёры ...... с таким правительством только наблюдайте пятки.
Почему то именно только после избрания этого правительства начались впервые реформы в Украине за 25 лет, начала меняеться судебная власть, выпячивается на всеобщее обозрение и уничтожается коррупция, учитываются мнение общества, возвращается авторитет государства. И именно сейчас пошла уже который месяц речь о риске возврата заробитчан, потому что уже сомнительна разница в заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве.
выпячивается на всеобщее обозрение
это да, умеют, позорище еще то.
уничтожается коррупция
чето не видно.
учитываются мнение общества
какого слоя общества? той пары процентов, что приближены к шоколадному и шобле? - тогда да.
возвращается авторитет государства.
дааааа, большой авторитет; разве что благодаря поддержке западных стран, к-рые якобы стоят на нашей стороне еще держимся.
заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве.
может з/п в Киеве и равна з/п в Польше, но остальная Украина - не Киев. Это про какую страну вы вообще, точно об Украине? Или это какая-то у Вас параллельная реальность?
Я только и слышу "нужно валить отсюда" и те кто уезжает в большинстве случаев сюда вернутся очень не скоро, если вообще вернутся
anton_gms написав:Фантазёры ...... с таким правительством только наблюдайте пятки.
Почему то именно только после избрания этого правительства начались впервые реформы в Украине за 25 лет, начала меняеться судебная власть, выпячивается на всеобщее обозрение и уничтожается коррупция, учитываются мнение общества, возвращается авторитет государства. И именно сейчас пошла уже который месяц речь о риске возврата заробитчан, потому что уже сомнительна разница в заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве.
А не хоче Киянин окунутись в *г****, яке влада створила по країні кругом Києва. Хай поживе Киянин в маленькому містечку і попробує там найти роботу штукатура. Київ викачує всі соки з країни.Дороги вбиті, судів нема, освіта мертва. Не тільки заробітки штовхають людей тікати з території яка зветься Україна, окрім Києва.
Вы бы еще предложили комфортный санузел сменить на деревянный туалет с дыркой в полу . Не надо смотреть на богатую Европу. Посмотрите на страны Азии, Африки, Латинской Америки. Там в мелких городах хорошо живут там, где есть серьезное производство. Структура нашего стандартного мелкого городка, это чиновники, врачи ,учителя и алкаши. Все .. Откуда там могут взяться деньги? Или кто-то поедет в ж*** открывать производство и регулярно ездить туда следить ? Или вы предлагаете бросить семью и друзей и переехать ? зы. И те кто едут в Польшу, едут не в село или мелкий городок.
ssnet написав: Вы бы еще предложили комфортный санузел сменить на деревянный туалет с дыркой в полу . Не надо смотреть на богатую Европу. Посмотрите на страны Азии, Африки, Латинской Америки. Там в мелких городах хорошо живут там, где есть серьезное производство. Структура нашего стандартного мелкого городка, это чиновники, врачи ,учителя и алкаши. Все .. Откуда там могут взяться деньги? Или кто-то поедет в ж*** открывать производство и регулярно ездить туда следить ? Или вы предлагаете бросить семью и друзей и переехать ? зы. И те кто едут в Польшу, едут не в село или мелкий городок.
Полностью с Вами согласен. Только обидно 25 лет независимости - деградация, депопуляция, деиндустрализпция. И это все заслуга власти. Помню нищую Польшу 90 годов. Теперь где Польша и где Украина. В Украине ничего не выгодно. И вопрос кого это заслуга?
Для ринку праці немає істотних загроз. Більше того, якщо якимось чином повернути людей, то це буде загрозою. Адже безробіття швидко зросте”, – заявив завідувач сектору міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк
Дожилися. ЕксперД вже каже прямим текстом: "Українці, ви нам тут не потрібні. Буде навіть краще, якщо ви не повернетесь додому, а то ще нам статистику по безробіттю зіпсуєте." Немає слів.
ssnet написав: Вы бы еще предложили комфортный санузел сменить на деревянный туалет с дыркой в полу . Не надо смотреть на богатую Европу. Посмотрите на страны Азии, Африки, Латинской Америки. Там в мелких городах хорошо живут там, где есть серьезное производство. Структура нашего стандартного мелкого городка, это чиновники, врачи ,учителя и алкаши. Все .. Откуда там могут взяться деньги? Или кто-то поедет в ж*** открывать производство и регулярно ездить туда следить ? Или вы предлагаете бросить семью и друзей и переехать ? зы. И те кто едут в Польшу, едут не в село или мелкий городок.
Полностью с Вами согласен. Только обидно 25 лет независимости - деградация, депопуляция, деиндустрализпция. И это все заслуга власти. Помню нищую Польшу 90 годов. Теперь где Польша и где Украина. В Украине ничего не выгодно. И вопрос кого это заслуга?
Ну это естественный процесс после совкового очковтирательства. Власть тут не причем. Вернее человека который скажет "вы в большинстве своем тупые, времена меняются и просиживать штаны как в совке уже не получится. Чтоб вы нормально жили вам надо освоить ... " ни в жизни не выберут. Выбирают утютю ... вы все умные, красивые и работящие ... и вот только мы придем будет вам счастье..
ssnet а что освоили те кто едут в Польшу на заработки (т.к. сомневаюсь что они там "штаны просиживают")? А то ведь странно получается - где-то нужны и простые разнорабочие, а где-то они должны что-то осваивать иначе протянут ноги.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik написав:ssnet а что освоили те кто едут в Польшу на заработки (т.к. сомневаюсь что они там "штаны просиживают")? А то ведь странно получается - где-то нужны и простые разнорабочие, а где-то они должны что-то осваивать иначе протянут ноги.
Чего же странного ? Есть люди которые производят товар или услугу. У них есть деньги и они могут нанять людей чтоб сделать себе жизнь лучше. Если таких людей мало, то и мало работы для тех кто их обслуживает. Следовательно и заработать можно мало.