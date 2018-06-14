Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...

Додано: Вів 19 чер, 2018 09:34

Этому заведующему сектором давно пора либо на пенсию, либо переквалифицироваться в дворника например. Как может этот "эксперт" говорить, что миграция трудового населения не несет угрозы? Он в своем уме? У меня есть хобби - пчелы. На их примере все очень хорошо просматривается. Много летной пчелы - будет мед (нужно добавить рамок перед взятком, чтобы обеспечить их работой), есть расплод - значит семья развивается и т.п. ньансов много. Так вот заявления этого чудилы я могу расценивать так: мне летная пчела не нужна, т.к. сахар я и в магазине купить смогу. Пусть он не переживает - в Украину рабочая сила врядли назадвернется. Вернутся они сюда уже когда им будет за 50. Купят себе нежвижимость, земли, оформят на детей и сразу пойдут оформлять пенсии, субсидии и пособия. И правильно сделают!