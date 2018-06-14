RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що буде з українським ринком
праці, коли повернуться...

Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:00

  locustsucol написав:
  anton_gms написав:Фантазёры ...... с таким правительством только наблюдайте пятки.

Почему то именно только после избрания этого правительства начались впервые реформы в Украине за 25 лет, начала меняеться судебная власть, выпячивается на всеобщее обозрение и уничтожается коррупция, учитываются мнение общества, возвращается авторитет государства. И именно сейчас пошла уже который месяц речь о риске возврата заробитчан, потому что уже сомнительна разница в заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве.

А не хоче Киянин окунутись в *г****, яке влада створила по країні кругом Києва. Хай поживе Киянин в маленькому містечку і попробує там найти роботу штукатура. Київ викачує всі соки з країни.Дороги вбиті, судів нема, освіта мертва. Не тільки заробітки штовхають людей тікати з території яка зветься Україна, окрім Києва.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 11
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:10

locustsucol
Гляньте кругом як влада кругом Києва зробила *г****. Попробуй те найти работу в маленькому містечку України. Києва висмоктує всі соки. Люди тікають не тільки для заробітків. Дороги вбиті. Судів не має. Освіта та медицина вмерла. Держава скидає з себе соціальні функції і хоче дерти тільки з людей гроші-нічого взамін.Для чого тут працювати і платити податки. Для премій Коболяці і Вітрянку.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 11
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:34

Этому заведующему сектором давно пора либо на пенсию, либо переквалифицироваться в дворника например. Как может этот "эксперт" говорить, что миграция трудового населения не несет угрозы? Он в своем уме? У меня есть хобби - пчелы. На их примере все очень хорошо просматривается. Много летной пчелы - будет мед (нужно добавить рамок перед взятком, чтобы обеспечить их работой), есть расплод - значит семья развивается и т.п. ньансов много. Так вот заявления этого чудилы я могу расценивать так: мне летная пчела не нужна, т.к. сахар я и в магазине купить смогу. Пусть он не переживает - в Украину рабочая сила врядли назадвернется. Вернутся они сюда уже когда им будет за 50. Купят себе нежвижимость, земли, оформят на детей и сразу пойдут оформлять пенсии, субсидии и пособия. И правильно сделают!
romio_33
 
Повідомлень: 266
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:08

  locustsucol написав:
  anton_gms написав:Фантазёры ...... с таким правительством только наблюдайте пятки.

Почему то именно только после избрания этого правительства начались впервые реформы в Украине за 25 лет, начала меняеться судебная власть, выпячивается на всеобщее обозрение и уничтожается коррупция, учитываются мнение общества, возвращается авторитет государства. И именно сейчас пошла уже который месяц речь о риске возврата заробитчан, потому что уже сомнительна разница в заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве.

выпячивается на всеобщее обозрение
это да, умеют, позорище еще то.
уничтожается коррупция
чето не видно.
учитываются мнение общества
какого слоя общества? той пары процентов, что приближены к шоколадному и шобле? - тогда да.
возвращается авторитет государства.
дааааа, большой авторитет; разве что благодаря поддержке западных стран, к-рые якобы стоят на нашей стороне еще держимся.
заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве.

может з/п в Киеве и равна з/п в Польше, но остальная Украина - не Киев.
Это про какую страну вы вообще, точно об Украине? :roll: Или это какая-то у Вас параллельная реальность?

Я только и слышу "нужно валить отсюда" и те кто уезжает в большинстве случаев сюда вернутся очень не скоро, если вообще вернутся :?
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 951
З нами з: 11.10.16
Подякував: 343 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:24

  Дикий не Дикий написав:
  locustsucol написав:
  anton_gms написав:Фантазёры ...... с таким правительством только наблюдайте пятки.

Почему то именно только после избрания этого правительства начались впервые реформы в Украине за 25 лет, начала меняеться судебная власть, выпячивается на всеобщее обозрение и уничтожается коррупция, учитываются мнение общества, возвращается авторитет государства. И именно сейчас пошла уже который месяц речь о риске возврата заробитчан, потому что уже сомнительна разница в заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве.

А не хоче Киянин окунутись в *г****, яке влада створила по країні кругом Києва. Хай поживе Киянин в маленькому містечку і попробує там найти роботу штукатура. Київ викачує всі соки з країни.Дороги вбиті, судів нема, освіта мертва. Не тільки заробітки штовхають людей тікати з території яка зветься Україна, окрім Києва.

Вы бы еще предложили комфортный санузел сменить на деревянный туалет с дыркой в полу :mrgreen: .
Не надо смотреть на богатую Европу. Посмотрите на страны Азии, Африки, Латинской Америки. Там в мелких городах хорошо живут там, где есть серьезное производство. Структура нашего стандартного мелкого городка, это чиновники, врачи ,учителя и алкаши. Все .. Откуда там могут взяться деньги? Или кто-то поедет в ж*** открывать производство и регулярно ездить туда следить ? Или вы предлагаете бросить семью и друзей и переехать ? :mrgreen:
зы. И те кто едут в Польшу, едут не в село или мелкий городок.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:45

  ssnet написав: Вы бы еще предложили комфортный санузел сменить на деревянный туалет с дыркой в полу . Не надо смотреть на богатую Европу. Посмотрите на страны Азии, Африки, Латинской Америки. Там в мелких городах хорошо живут там, где есть серьезное производство. Структура нашего стандартного мелкого городка, это чиновники, врачи ,учителя и алкаши. Все .. Откуда там могут взяться деньги? Или кто-то поедет в ж*** открывать производство и регулярно ездить туда следить ? Или вы предлагаете бросить семью и друзей и переехать ? зы. И те кто едут в Польшу, едут не в село или мелкий городок.

Полностью с Вами согласен. Только обидно 25 лет независимости - деградация, депопуляция, деиндустрализпция. И это все заслуга власти. Помню нищую Польшу 90 годов. Теперь где Польша и где Украина. В Украине ничего не выгодно. И вопрос кого это заслуга?
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 11
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:34

Для ринку праці немає істотних загроз. Більше того, якщо якимось чином повернути людей, то це буде загрозою. Адже безробіття швидко зросте”, – заявив завідувач сектору міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк

Дожилися. ЕксперД вже каже прямим текстом: "Українці, ви нам тут не потрібні. Буде навіть краще, якщо ви не повернетесь додому, а то ще нам статистику по безробіттю зіпсуєте." Немає слів.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 24.05.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:45

  Дикий не Дикий написав:
  ssnet написав: Вы бы еще предложили комфортный санузел сменить на деревянный туалет с дыркой в полу . Не надо смотреть на богатую Европу. Посмотрите на страны Азии, Африки, Латинской Америки. Там в мелких городах хорошо живут там, где есть серьезное производство. Структура нашего стандартного мелкого городка, это чиновники, врачи ,учителя и алкаши. Все .. Откуда там могут взяться деньги? Или кто-то поедет в ж*** открывать производство и регулярно ездить туда следить ? Или вы предлагаете бросить семью и друзей и переехать ? зы. И те кто едут в Польшу, едут не в село или мелкий городок.

Полностью с Вами согласен. Только обидно 25 лет независимости - деградация, депопуляция, деиндустрализпция. И это все заслуга власти. Помню нищую Польшу 90 годов. Теперь где Польша и где Украина. В Украине ничего не выгодно. И вопрос кого это заслуга?

Ну это естественный процесс после совкового очковтирательства. Власть тут не причем. Вернее человека который скажет "вы в большинстве своем тупые, времена меняются и просиживать штаны как в совке уже не получится. Чтоб вы нормально жили вам надо освоить ... " ни в жизни не выберут.
Выбирают утютю ... вы все умные, красивые и работящие ... и вот только мы придем будет вам счастье..
ssnet
1
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:01

ssnet а что освоили те кто едут в Польшу на заработки (т.к. сомневаюсь что они там "штаны просиживают")? А то ведь странно получается - где-то нужны и простые разнорабочие, а где-то они должны что-то осваивать иначе протянут ноги.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3849 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:14

  RomanTik написав:ssnet а что освоили те кто едут в Польшу на заработки (т.к. сомневаюсь что они там "штаны просиживают")? А то ведь странно получается - где-то нужны и простые разнорабочие, а где-то они должны что-то осваивать иначе протянут ноги.

Чего же странного ? Есть люди которые производят товар или услугу. У них есть деньги и они могут нанять людей чтоб сделать себе жизнь лучше. Если таких людей мало, то и мало работы для тех кто их обслуживает. Следовательно и заработать можно мало.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, коли лондонський суд винесе рішення щодо...
R2 » Вів 19 чер, 2018 08:40
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 08:40
Дикий не Дикий
Розенко повідомив, коли буде підвищення мінімальної зарплати
R2 » П'ят 15 чер, 2018 13:47
3 123
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 14:34
Грйс-мэн
Стало відомо, коли запрацює Державне бюро розслідувань
R2 » Чет 14 чер, 2018 19:05
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:05
hodkonem36

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.