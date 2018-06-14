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Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:29
RomanTik написав:ssnet
а что освоили те кто едут в Польшу на заработки (т.к. сомневаюсь что они там "штаны просиживают")? А то ведь странно получается - где-то нужны и простые разнорабочие, а где-то они должны что-то осваивать иначе протянут ноги.
А вы думаете, они в Польше много зарабатывают на складах да на клубнике?
Все относительно. Исключительно за счет временности работы (с бесплатной койкой и отсутствием времени на досуг) и получается у них заработать что-то более-менее существенное по украинским меркам. Если бы зарабатывали в Украине, а ездили тратить в Зимбабве, то тоже было бы привлекательно.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:54
ssnet написав:
Чего же странного ? Есть люди которые производят товар или услугу. У них есть деньги и они могут нанять людей чтоб сделать себе жизнь лучше. Если таких людей мало, то и мало работы для тех кто их обслуживает. Следовательно и заработать можно мало.
Полностью с Вами согласен.Тогда вопрос почему ето недоглсударство постоянно смотрит в мой карман.Зачем я плачу налоги и взамен ничего не получаю?
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Додано: Вів 19 чер, 2018 14:12
NetSerpent написав:
Дожилися. ЕксперД вже каже прямим текстом: "Українці, ви нам тут не потрібні. Буде навіть краще, якщо ви не повернетесь додому, а то ще нам статистику по безробіттю зіпсуєте." Немає слів.
Такого немає в тексті. Не фантазуйте.
Якщо читати текст прямо і "без інтерпретацій" то все там написано по ділу.
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