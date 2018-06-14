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Що буде з українським ринком
праці, коли повернуться...

Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:29

  RomanTik написав:ssnet а что освоили те кто едут в Польшу на заработки (т.к. сомневаюсь что они там "штаны просиживают")? А то ведь странно получается - где-то нужны и простые разнорабочие, а где-то они должны что-то осваивать иначе протянут ноги.

А вы думаете, они в Польше много зарабатывают на складах да на клубнике?
Все относительно. Исключительно за счет временности работы (с бесплатной койкой и отсутствием времени на досуг) и получается у них заработать что-то более-менее существенное по украинским меркам. Если бы зарабатывали в Украине, а ездили тратить в Зимбабве, то тоже было бы привлекательно.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:54

  ssnet написав: Чего же странного ? Есть люди которые производят товар или услугу. У них есть деньги и они могут нанять людей чтоб сделать себе жизнь лучше. Если таких людей мало, то и мало работы для тех кто их обслуживает. Следовательно и заработать можно мало.

Полностью с Вами согласен.Тогда вопрос почему ето недоглсударство постоянно смотрит в мой карман.Зачем я плачу налоги и взамен ничего не получаю?
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:12

  NetSerpent написав:Дожилися. ЕксперД вже каже прямим текстом: "Українці, ви нам тут не потрібні. Буде навіть краще, якщо ви не повернетесь додому, а то ще нам статистику по безробіттю зіпсуєте." Немає слів.

Такого немає в тексті. Не фантазуйте.
Якщо читати текст прямо і "без інтерпретацій" то все там написано по ділу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:18

  Дикий не Дикий написав:Полностью с Вами согласен. Только обидно 25 лет независимости - деградация, депопуляция, деиндустрализпция. И это все заслуга власти. Помню нищую Польшу 90 годов. Теперь где Польша и где Украина. В Украине ничего не выгодно. И вопрос кого это заслуга?

А чого ви з Польщею Україну порівнюєте? Порівнюйте краще з США для більшого ефекту.
Порівнювати незалежну державу з тисячолітньою історією і щойновідколоту частинку імперії - це звичайно дуже об'єктивно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:22

Re: Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...

  Дикий не Дикий написав:Тогда вопрос почему ето недоглсударство постоянно смотрит в мой карман.Зачем я плачу налоги и взамен ничего не получаю?

А разевают хлебало все шире и наглее https://pauluskp.livejournal.com/1223105.html
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:21

  Дикий не Дикий написав:
  ssnet написав: Чего же странного ? Есть люди которые производят товар или услугу. У них есть деньги и они могут нанять людей чтоб сделать себе жизнь лучше. Если таких людей мало, то и мало работы для тех кто их обслуживает. Следовательно и заработать можно мало.

Полностью с Вами согласен.Тогда вопрос почему ето недоглсударство постоянно смотрит в мой карман.Зачем я плачу налоги и взамен ничего не получаю?

Ответ очевиден: Потому что надо кормить кучу пенсионеров, учителей, вечерей, полицейских , чинуш и кучу нахлебников. Лечить АТОшников, чернобыльцев, онкобольных, диабетиков и т.д.
А еще обновить себе автопарк и позволить другие блага, хотя это мизерный процент от общих расходов.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:25

Добре, що поїхали. Ще краще, якщо не повернетесь. Не забувайте пересилати гроші(https://news.finance.ua/ru/news/-/428583/v-ukraine-zarobitchanam-predlozhili-platit-vznosy-v-pensionnyj-fond)
злий клоун
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:38

Статья манипулятивная.

Правильно ставить вопрос в заголовке так:

Что будет с украинским рынком труда ЕСЛИ ВДРУГ вернутся заробитчане
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:44

Re: Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...

Давно не была на Финансах, а тут новость одна депрессивней другой...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:48

  vetka написав:Давно не была на Финансах, а тут новость одна депрессивней другой...

Не мы такие - страна такая......
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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