Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...
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RomanTik написав:ssnet а что освоили те кто едут в Польшу на заработки (т.к. сомневаюсь что они там "штаны просиживают")? А то ведь странно получается - где-то нужны и простые разнорабочие, а где-то они должны что-то осваивать иначе протянут ноги.
А вы думаете, они в Польше много зарабатывают на складах да на клубнике? Все относительно. Исключительно за счет временности работы (с бесплатной койкой и отсутствием времени на досуг) и получается у них заработать что-то более-менее существенное по украинским меркам. Если бы зарабатывали в Украине, а ездили тратить в Зимбабве, то тоже было бы привлекательно.
ssnet написав: Чего же странного ? Есть люди которые производят товар или услугу. У них есть деньги и они могут нанять людей чтоб сделать себе жизнь лучше. Если таких людей мало, то и мало работы для тех кто их обслуживает. Следовательно и заработать можно мало.
Полностью с Вами согласен.Тогда вопрос почему ето недоглсударство постоянно смотрит в мой карман.Зачем я плачу налоги и взамен ничего не получаю?
NetSerpent написав:Дожилися. ЕксперД вже каже прямим текстом: "Українці, ви нам тут не потрібні. Буде навіть краще, якщо ви не повернетесь додому, а то ще нам статистику по безробіттю зіпсуєте." Немає слів.
Такого немає в тексті. Не фантазуйте. Якщо читати текст прямо і "без інтерпретацій" то все там написано по ділу.
Дикий не Дикий написав:Полностью с Вами согласен. Только обидно 25 лет независимости - деградация, депопуляция, деиндустрализпция. И это все заслуга власти. Помню нищую Польшу 90 годов. Теперь где Польша и где Украина. В Украине ничего не выгодно. И вопрос кого это заслуга?
А чого ви з Польщею Україну порівнюєте? Порівнюйте краще з США для більшого ефекту. Порівнювати незалежну державу з тисячолітньою історією і щойновідколоту частинку імперії - це звичайно дуже об'єктивно.
ssnet написав: Чего же странного ? Есть люди которые производят товар или услугу. У них есть деньги и они могут нанять людей чтоб сделать себе жизнь лучше. Если таких людей мало, то и мало работы для тех кто их обслуживает. Следовательно и заработать можно мало.
Полностью с Вами согласен.Тогда вопрос почему ето недоглсударство постоянно смотрит в мой карман.Зачем я плачу налоги и взамен ничего не получаю?
Ответ очевиден: Потому что надо кормить кучу пенсионеров, учителей, вечерей, полицейских , чинуш и кучу нахлебников. Лечить АТОшников, чернобыльцев, онкобольных, диабетиков и т.д. А еще обновить себе автопарк и позволить другие блага, хотя это мизерный процент от общих расходов.