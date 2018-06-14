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Що буде з українським ринком
праці, коли повернуться...

Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:50

  Баблонавт написав:
  vetka написав:Давно не была на Финансах, а тут новость одна депрессивней другой...

Не мы такие - страна такая......

Ник у вас зачетный :D :D
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:58

  vetka написав:
  Баблонавт написав:
  vetka написав:Давно не была на Финансах, а тут новость одна депрессивней другой...

Не мы такие - страна такая......

Ник у вас зачетный :D :D

Спасибо!
Впрочем, идея не моя, ник заимствован из почти уже классики.

Виктор Пелевин, "Пространство Фридмана", всего несколько страниц.

Если не читали - прочитайте, понравится, гарантирую! :wink:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:29

А чего им возвращаться? Есть свет в конце тоннеля?
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