Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...

Ник у вас зачетный
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:50
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:58
Спасибо!
Впрочем, идея не моя, ник заимствован из почти уже классики.
Виктор Пелевин, "Пространство Фридмана", всего несколько страниц.
Если не читали - прочитайте, понравится, гарантирую!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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