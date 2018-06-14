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Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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vetka
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:58
Спасибо!
Впрочем, идея не моя, ник заимствован из почти уже классики.
Виктор Пелевин, "Пространство Фридмана", всего несколько страниц.
Если не читали - прочитайте, понравится, гарантирую!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Вів 19 чер, 2018 17:29
А чего им возвращаться? Есть свет в конце тоннеля?
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hxbbgaf
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:54
Дикий не Дикий написав: locustsucol написав: anton_gms написав:
Фантазёры ...... с таким правительством только наблюдайте пятки.
Почему то именно только после избрания этого правительства начались впервые реформы в Украине за 25 лет, начала меняеться судебная власть, выпячивается на всеобщее обозрение и уничтожается коррупция, учитываются мнение общества, возвращается авторитет государства. И именно сейчас пошла уже который месяц речь о риске возврата заробитчан, потому что уже сомнительна разница в заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве.
А не хоче Киянин окунутись в *г****, яке влада створила по країні кругом Києва. Хай поживе Киянин в маленькому містечку і попробує там найти роботу штукатура. Київ викачує всі соки з країни.Дороги вбиті, судів нема, освіта мертва. Не тільки заробітки штовхають людей тікати з території яка зветься Україна, окрім Києва.
И в Киеве убитые дороги, кроме основных магистралей. Может не настолько как в провинции, но не "Европа" - факт.
Нормальная, более менее, медицина - только в некоторых частных клиниках, уровень образования сваливается от года к году. Просто изначально было больше чего терять по сравнению с провинцией. Ну и люди валят и из Киева тоже, может у киевлян запросы другие, не столько Польша, сколько более развитые страны - все таки больше возможностей, чем у жителей провинции (не плохом смысле "провинция" - просто термин не крупных городов, сел, пгт и тд.) - и зарплаты выше и недвижимость, в случае реализации, дает больше финансовых ресурсов.
Расценки на строительные работы практически достигли долларового уровня 2008 года. Но нормальных рабочих очень мало - все уехали в ЕС Некоторые немецкие фирмы уже патронаж над бурсами взяли, чтобы уровень квалификации соответствовал немецкому, а потом - гоу ту юроп.
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rjkz
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:07
Gastarbaiter написав: RomanTik написав:ssnet
а что освоили те кто едут в Польшу на заработки (т.к. сомневаюсь что они там "штаны просиживают")? А то ведь странно получается - где-то нужны и простые разнорабочие, а где-то они должны что-то осваивать иначе протянут ноги.
А вы думаете, они в Польше много зарабатывают на складах да на клубнике?
Все относительно. Исключительно за счет временности работы (с бесплатной койкой и отсутствием времени на досуг) и получается у них заработать что-то более-менее существенное по украинским меркам. Если бы зарабатывали в Украине, а ездили тратить в Зимбабве, то тоже было бы привлекательно.
Ну если у них нет других навыков, востребованных в Польше, кроме как грузить да клубнику собирать, то и в Украине и в Польше и в Зимбабве они много не заработают.
И кроме Польши есть страны, в которых берут граждан Украины на работу.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:13
vetka написав:
Давно не была на Финансах, а тут новость одна депрессивней другой...
И где это вы от депрессии отдыхали? не в амстердамских-ли кафишопах?
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:15
hxbbgaf написав:
А чего им возвращаться? Есть свет в конце тоннеля?
Ну да!
Свет в конце тоннеля видит каждый житель Украины, глядя изнутри.
Остальные люди, глядя снаружи, видят ж.пу.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 23:37
rjkz написав:
Ну если у них нет других навыков, востребованных в Польше, кроме как грузить да клубнику собирать, то и в Украине и в Польше и в Зимбабве они много не заработают.
Так и я об этом. Везде нужно двигаться и развиваться, чтобы жить лучше минимального уровня.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 00:18
Дикий не Дикий написав:
Полностью с Вами согласен.Тогда вопрос почему ето недоглсударство постоянно смотрит в мой карман.Зачем я плачу налоги и взамен ничего не получаю?
Тем кто задаёт такие вопросы, встречный вопрос:
Сколько вы всего налогов платите в месяц и что именно хотите за эти деньги получать?
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