Що буде з українським ринком праці, коли повернуться...

Додано: Вів 19 чер, 2018 20:54

Дикий не Дикий написав: locustsucol написав: anton_gms написав: Фантазёры ...... с таким правительством только наблюдайте пятки. Фантазёры ...... с таким правительством только наблюдайте пятки.

Почему то именно только после избрания этого правительства начались впервые реформы в Украине за 25 лет, начала меняеться судебная власть, выпячивается на всеобщее обозрение и уничтожается коррупция, учитываются мнение общества, возвращается авторитет государства. И именно сейчас пошла уже который месяц речь о риске возврата заробитчан, потому что уже сомнительна разница в заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве. Почему то именно только после избрания этого правительства начались впервые реформы в Украине за 25 лет, начала меняеться судебная власть, выпячивается на всеобщее обозрение и уничтожается коррупция, учитываются мнение общества, возвращается авторитет государства. И именно сейчас пошла уже который месяц речь о риске возврата заробитчан, потому что уже сомнительна разница в заработке штукатура в Польше в сравнении с оплатой той же работы в Киеве.

А не хоче Киянин окунутись в *г****, яке влада створила по країні кругом Києва. Хай поживе Киянин в маленькому містечку і попробує там найти роботу штукатура. Київ викачує всі соки з країни.Дороги вбиті, судів нема, освіта мертва. Не тільки заробітки штовхають людей тікати з території яка зветься Україна, окрім Києва. А не хоче Киянин окунутись в *г****, яке влада створила по країні кругом Києва. Хай поживе Киянин в маленькому містечку і попробує там найти роботу штукатура. Київ викачує всі соки з країни.Дороги вбиті, судів нема, освіта мертва. Не тільки заробітки штовхають людей тікати з території яка зветься Україна, окрім Києва.

И в Киеве убитые дороги, кроме основных магистралей. Может не настолько как в провинции, но не "Европа" - факт.Нормальная, более менее, медицина - только в некоторых частных клиниках, уровень образования сваливается от года к году. Просто изначально было больше чего терять по сравнению с провинцией. Ну и люди валят и из Киева тоже, может у киевлян запросы другие, не столько Польша, сколько более развитые страны - все таки больше возможностей, чем у жителей провинции (не плохом смысле "провинция" - просто термин не крупных городов, сел, пгт и тд.) - и зарплаты выше и недвижимость, в случае реализации, дает больше финансовых ресурсов.Расценки на строительные работы практически достигли долларового уровня 2008 года. Но нормальных рабочих очень мало - все уехали в ЕС Некоторые немецкие фирмы уже патронаж над бурсами взяли, чтобы уровень квалификации соответствовал немецкому, а потом - гоу ту юроп.