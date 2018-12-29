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Finance.ua: Нічим платити
по кредиту. Що робити?

Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:39

Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?

aymansvetlana, оформите кредитную карту monobank. Раньше банк предлагал некоторым клиентам воспользоваться индивидуальным предложением "Хватить переплачивать!" — рефинансирование кредитов в других банках. Но тут предложение будет, если в кредитной истории есть такие кредиты и банку "нравиться" Ваша кредитная история.

А ещё прочтите эту статью.
В любом случае хуже от не будет от карты.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:16

Я думаю, что проще всего в этом случае перекредитоваться.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:14

Помогите собрать деньги на погашение кредитов. Крик души!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:16

Допоможіть з виплатою кредиту срочно треба оплатити а гроші будуть в кінці місяця зараз пітписую контракт в армію і кошти віддадуть в кінці місяця, віддати треба 2000. Карта монобанку 5375414106873234 мій номер телефону 380991756162 також шукайте мене в інстаграмі sas_sha_18
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:18

Что делать если кредитов онлайн уже слишком много,

Набралась кредитов онлайн а там 600%годовых,как посчитала((а банк не хочет давать рефинансирования потому что уже пошла пеня, доход упал сильно, денег хватает только на 60-70% процентов по кредитам и просто загоняюсь в долговую яму... Может сможет кто-то помочь то-ли советом, то-ли материально, может под какой то не такой жёсткий процент... Долгов более 30 000грн((( карта 5168742705905812
kovalcukanna10
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 00:40

Добрый день помогите пожалуйста,что делать,взял кредиты в 4 микро финансовых организаций долг вырос и составляет 15.000грн выплатить не могу зарплаты не хватает,в семье 5 человек работаю только я.
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