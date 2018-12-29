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Finance.ua: Нічим платити
по кредиту. Що робити?

Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:32

На гране срыва... Наступил тяжёлый момент, взяла кредит, потом второй для продления первого, и понеслось ... Кредит брала для лечения ребёнка, Слава Богу все обошлось, но количество кредитов стало рости ... Угрозы . Звонки... Приходы домой... Страшно за детей, сил нет.было такое Как справлялись ??? Частных кредиторов найти не могу одни аферисты. Может есть у кого проверенные ? боюсь сорваться двое маленьких детей, знаю сама виновата, но ситуация есть. Как справиться ?? Подскажите
vredina89a
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:02

Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?

vredina89a, прочитать эту тему: Коллекторы угрожают убить меня и мою семью
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:10

MASolomko Это ветка спецобученых людей.1 сообщения им достаточно.Не думаю,что тут найдут Буратин.

vredina89a человек с двумя почками не может не найти денег
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:18

Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?

Ааа, держите меня семеро :roll:
Какая замечательная тема и какие колоритные персонажи :mrgreen:
Как же я её раньше не замечал :lol:
Надо придумывать более слезливые истории и программировать ботов размещать более одного сообщения
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59

Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?

  Мизантрóп написав:MASolomko Это ветка спецобученых людей.1 сообщения им достаточно.
Форумная "стена плача".

  Мизантрóп написав:Не думаю,что тут найдут Буратин.
Да тут Буратин не найдешь точно. Даже смысла нет здесь писать.
А так думал, может кому-то при поиске поможет. Хотя сейчас народ сейчас вольный — хочу плачу, хочу нет.
MASolomko
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