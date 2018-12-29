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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:32
На гране срыва... Наступил тяжёлый момент, взяла кредит, потом второй для продления первого, и понеслось ... Кредит брала для лечения ребёнка, Слава Богу все обошлось, но количество кредитов стало рости ... Угрозы . Звонки... Приходы домой... Страшно за детей, сил нет.было такое Как справлялись ??? Частных кредиторов найти не могу одни аферисты. Может есть у кого проверенные ? боюсь сорваться двое маленьких детей, знаю сама виновата, но ситуация есть. Как справиться ?? Подскажите
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:02
Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
vredina89a, прочитать эту тему: Коллекторы угрожают убить меня и мою семью
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:10
MASolomko Это ветка спецобученых людей.1 сообщения им достаточно.Не думаю,что тут найдут Буратин.
vredina89a человек с двумя почками не может не найти денег
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:18
Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
Ааа, держите меня семеро
Какая замечательная тема и какие колоритные персонажи
Как же я её раньше не замечал
Надо придумывать более слезливые истории и программировать ботов размещать более одного сообщения
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59
Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
Форумная "стена плача".
Да тут Буратин не найдешь точно. Даже смысла нет здесь писать.
А так думал, может кому-то при поиске поможет. Хотя сейчас народ сейчас вольный — хочу плачу, хочу нет.
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