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Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:38
Козак-характерник
... так, ото-то!
- з усіх пишучих, якщо хоч двоє дійсно потребують грошової допомоги і то, навряд-чи!
- а так, то як кинув вище "вудочки", а рибку - вже самі... самі.... самі.....
- і ще, нехай перелопачуют інет в пошуках подібних порад/думок...
Тільки ви САМІ собі можете допомогти!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:01
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Суб 04 тра, 2019 17:06
Доброго дня була в тяжкій життєвій ситуації я мама трьох дітей набрала кредитів в мікрозаймах і зараз борг склав 20000 грн будь-ласка допоможіть мені я готова повертати кошти частинами мій номер тел.0666995571 буду дуже вдячна за допомогу!
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Додано: Нед 05 тра, 2019 18:40
Доброго дня, підкажіть "Ide*Bank", пропонує об*єднати кредити, чи розповсюджується це на мікро кредити типу (mone**Veo, cclo** і т.п) ? Наперед дякую.
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acdflix
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:06
Добрий день,допоможіть мені будь ласка,я в відчаї,лікую дитинку,брала мікрозайми,борг склав вже більше 30000,я не знаю що буде зі мною і дитиною,допоможіть будьласка,я буду за вас молитись(0963953350)
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:45
acdflix написав:
...підкажіть "Ide*Bank", пропонує об*єднати кредити, чи розповсюджується це на мікро кредити типу (mone**Veo, cclo** і т.п) ?
Доброго дня.
Скоріше так. Вони бачать за Вашою кредитною історією взяті кредити і при відсутності прострочення можуть запропонувати реструктизацію кредитів. Як правило, "mone**Veo" посилає дані в кредитну історію, що зберігається в УБКІ. По іншим важко сказати, треба дивитися кредитну історію.
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