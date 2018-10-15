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Finance.ua: Нічим платити
по кредиту. Що робити?

Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 09:32

Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?

Жуть, тема превратилась в "подайте, кто сколько может, мы сами не местные, работа плохая, найти не могу".

Кто в Киеве: идите ремонты делать, сезон начался. Найти даже среднеотстойных, но адекватных в смысле непития и отвественности, мастеров на мелкие работы тяжело - на олх каждый третий отвечающий - пьяный, а каждый первый "мы за 1 комнату не беремся, нам бы комплекс на 1000м2 и на полгода".

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sergo01101
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 11:12

Есть несколько МФО, Задержали зарплату и вышел на просрочки. Что теперь делать не знаю. Можно ли где-то объеденить все займы и платить в одно место на несколько лет?
vasiapavlov777
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 12:23

  vasiapavlov777 написав:Есть несколько МФО, Задержали зарплату и вышел на просрочки. Что теперь делать не знаю. Можно ли где-то объеденить все займы и платить в одно место на несколько лет?

Надо было вторую работу искать, а не красоток тискать
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:16

Лучше одолжить у друзей, чем брать ещё один кредит конечно
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З пов. Ірина
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