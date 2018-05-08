RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Ірландії розробили портативний
криптогаманець, що...

В Ірландії розробили портативний криптогаманець, що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:50

В Ірландії розробили портативний криптогаманець, що...

Пропонуємо до обговорення:
Coin» можна носити як браслет, кулон або брошку, а також системи домашнього зберігання під назвою Safe і додатку.

Дивися повний текст В Ірландії розробили портативний криптогаманець, що розблоковується биттям серця.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82659
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:50

А если владелец умрет или кардиологическое заболевание то можно попрощаться с кошельком.
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 324
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для дронів розробили багаторазові парашути
R2 » Суб 26 тра, 2018 10:52
3 162
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 20:07
warlamp
Інженери розробили метаматеріал, що змушує звукові хвилі...
R2 » Чет 17 тра, 2018 11:02
2 118
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 тра, 2018 13:53
andrey4y14
Нафтогаз і Укртрансгаз розробили масштабний план...
R2 » Вів 08 тра, 2018 10:22
8 501
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 14:38
myshapiton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10120)
18.06.2018 23:59
Squeeze-out (290)
18.06.2018 23:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.