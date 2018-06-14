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Новий порядок використання
дронів обмежує роботу...

Новий порядок використання дронів обмежує роботу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:40

Новий порядок використання дронів обмежує роботу...

Пропонуємо до обговорення:
Тимчасовий порядок використання повітряного простору України, яким запроваджуються обмеження на використання безпілотників, не враховує інтереси корпоративного сектору, а юридичний статус документа вимагає уточнення, вважає перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

Дивися повний текст Новий порядок використання дронів обмежує роботу корпоративного сектору – експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:40

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