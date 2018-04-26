На даний момент зафіксовано низькі врожаї зернових в Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях.
Дивися повний текст Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба, борошна і макаронів.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 07:48
Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...
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Дивися повний текст Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба, борошна і макаронів.
Додано: Вів 19 чер, 2018 07:48
Не буде ніякого подорожчання, і ніякого неврожаю не буде теж. "Сегодня" розганяє паніку на рівному місці. Насправді ж жнива тільки почалися, є дані по мізерних площах, і локальна посуха (яка завжди була) аж ніяк не вплине на валовий збір. І показова річ - рік тому та ж Сегодня сотоваріщі точно так само розганяла паніку щодо неврожаю, нібито через засуху. Натомість Україна зібрала 61 мільйон тонн зернових, що є прекрасним результатом.
Додано: Вів 19 чер, 2018 08:08
Вообще-то, правильно нагонять страх на международные рынки. Но пока только на своих.
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