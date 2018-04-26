RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через посуху в Україні
очікується подорожчання хліба,...

Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:48

Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...

Пропонуємо до обговорення:
На даний момент зафіксовано низькі врожаї зернових в Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Дивися повний текст Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба, борошна і макаронів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82667
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:48

Не буде ніякого подорожчання, і ніякого неврожаю не буде теж. "Сегодня" розганяє паніку на рівному місці. Насправді ж жнива тільки почалися, є дані по мізерних площах, і локальна посуха (яка завжди була) аж ніяк не вплине на валовий збір. І показова річ - рік тому та ж Сегодня сотоваріщі точно так само розганяла паніку щодо неврожаю, нібито через засуху. Натомість Україна зібрала 61 мільйон тонн зернових, що є прекрасним результатом.
Sharpe
 
Повідомлень: 175
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:08

  Sharpe написав:Не буде ніякого подорожчання, і ніякого неврожаю не буде теж. "Сегодня" розганяє паніку на рівному місці. Насправді ж жнива тільки почалися, є дані по мізерних площах, і локальна посуха (яка завжди була) аж ніяк не вплине на валовий збір. І показова річ - рік тому та ж Сегодня сотоваріщі точно так само розганяла паніку щодо неврожаю, нібито через засуху. Натомість Україна зібрала 61 мільйон тонн зернових, що є прекрасним результатом.

Вообще-то, правильно нагонять страх на международные рынки. Но пока только на своих.
laa1999
 
Повідомлень: 2670
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:28

  Sharpe написав:Не буде ніякого подорожчання, і ніякого неврожаю не буде теж. "Сегодня" розганяє паніку на рівному місці. Насправді ж жнива тільки почалися, є дані по мізерних площах, і локальна посуха (яка завжди була) аж ніяк не вплине на валовий збір. І показова річ - рік тому та ж Сегодня сотоваріщі точно так само розганяла паніку щодо неврожаю, нібито через засуху. Натомість Україна зібрала 61 мільйон тонн зернових, що є прекрасним результатом.

я смотрю вы специалист во всх сферах судя по вашей активности в коментах. засуха есть и еще какая. гектары пшеницы со шланга пока еще никто не поливает.
azon
 
Повідомлень: 99
З нами з: 06.09.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:49

azon, ніякої засухи нема - все приблизно в тих же показниках, що торік. А торік було 60+ мільйонів тонн зернових. А орієнтуватися у різних сферах економіки нескладно. Для цього треба читати новини, порівнювати цифри, знати джерела, і робити це років 10-15. Тоді нетяжко пригадати, що неурожай - це 20 мільйонів тонн, як у 2003 році, що в 2008 50 мільйонів тонн важалися прекрасним результатом (раніше було в районі 40), а з 2013 року Україна збирає понад 60 мільйонів тонн зерна.
Sharpe
 
Повідомлень: 175
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:52

laa1999, на міжнародних ринках не читають газети "Сегодня". Там орієнтуються на найкращу галузеву статистику (не безкоштовну). І використовують суперкомп'ютери, супутникову картографію, математичне моделювання і т.д., щоб прогнозувати врожай. І якщо у агронома Василя Голопупенка засуха, то це аж ніяк не значить, що це проблема всієї країни.
Sharpe
 
Повідомлень: 175
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:48

  azon написав: я смотрю вы специалист во всх сферах судя по вашей активности в коментах. засуха есть и еще какая. гектары пшеницы со шланга пока еще никто не поливает.

согласен - засуха есть. По крайней мере на севере Черниговской обл.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3849 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
R2 » Вів 19 чер, 2018 10:33
9 168
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 12:27
link654
В Україні з'явиться нова професія
R2 » Пон 18 чер, 2018 12:34
8 344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 22:29
holodlar
В Україні відбулися фінальні випробування ракетного... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 26 кві, 2018 11:57
53 3038
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 18:54
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.