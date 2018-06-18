На даний момент зафіксовано низькі врожаї зернових в Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях.
Дивися повний текст Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба, борошна і макаронів.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 07:48
Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...
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Дивися повний текст Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба, борошна і макаронів.
Додано: Вів 19 чер, 2018 07:48
Не буде ніякого подорожчання, і ніякого неврожаю не буде теж. "Сегодня" розганяє паніку на рівному місці. Насправді ж жнива тільки почалися, є дані по мізерних площах, і локальна посуха (яка завжди була) аж ніяк не вплине на валовий збір. І показова річ - рік тому та ж Сегодня сотоваріщі точно так само розганяла паніку щодо неврожаю, нібито через засуху. Натомість Україна зібрала 61 мільйон тонн зернових, що є прекрасним результатом.
Додано: Вів 19 чер, 2018 08:08
Вообще-то, правильно нагонять страх на международные рынки. Но пока только на своих.
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:28
я смотрю вы специалист во всх сферах судя по вашей активности в коментах. засуха есть и еще какая. гектары пшеницы со шланга пока еще никто не поливает.
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:49
azon, ніякої засухи нема - все приблизно в тих же показниках, що торік. А торік було 60+ мільйонів тонн зернових. А орієнтуватися у різних сферах економіки нескладно. Для цього треба читати новини, порівнювати цифри, знати джерела, і робити це років 10-15. Тоді нетяжко пригадати, що неурожай - це 20 мільйонів тонн, як у 2003 році, що в 2008 50 мільйонів тонн важалися прекрасним результатом (раніше було в районі 40), а з 2013 року Україна збирає понад 60 мільйонів тонн зерна.
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:52
laa1999, на міжнародних ринках не читають газети "Сегодня". Там орієнтуються на найкращу галузеву статистику (не безкоштовну). І використовують суперкомп'ютери, супутникову картографію, математичне моделювання і т.д., щоб прогнозувати врожай. І якщо у агронома Василя Голопупенка засуха, то це аж ніяк не значить, що це проблема всієї країни.
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:48
согласен - засуха есть. По крайней мере на севере Черниговской обл.
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