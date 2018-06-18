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Через посуху в Україні
очікується подорожчання хліба,...

Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:48

Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...

Пропонуємо до обговорення:
На даний момент зафіксовано низькі врожаї зернових в Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Дивися повний текст Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба, борошна і макаронів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:48

Не буде ніякого подорожчання, і ніякого неврожаю не буде теж. "Сегодня" розганяє паніку на рівному місці. Насправді ж жнива тільки почалися, є дані по мізерних площах, і локальна посуха (яка завжди була) аж ніяк не вплине на валовий збір. І показова річ - рік тому та ж Сегодня сотоваріщі точно так само розганяла паніку щодо неврожаю, нібито через засуху. Натомість Україна зібрала 61 мільйон тонн зернових, що є прекрасним результатом.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:08

  Sharpe написав:Не буде ніякого подорожчання, і ніякого неврожаю не буде теж. "Сегодня" розганяє паніку на рівному місці. Насправді ж жнива тільки почалися, є дані по мізерних площах, і локальна посуха (яка завжди була) аж ніяк не вплине на валовий збір. І показова річ - рік тому та ж Сегодня сотоваріщі точно так само розганяла паніку щодо неврожаю, нібито через засуху. Натомість Україна зібрала 61 мільйон тонн зернових, що є прекрасним результатом.

Вообще-то, правильно нагонять страх на международные рынки. Но пока только на своих.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:28

  Sharpe написав:Не буде ніякого подорожчання, і ніякого неврожаю не буде теж. "Сегодня" розганяє паніку на рівному місці. Насправді ж жнива тільки почалися, є дані по мізерних площах, і локальна посуха (яка завжди була) аж ніяк не вплине на валовий збір. І показова річ - рік тому та ж Сегодня сотоваріщі точно так само розганяла паніку щодо неврожаю, нібито через засуху. Натомість Україна зібрала 61 мільйон тонн зернових, що є прекрасним результатом.

я смотрю вы специалист во всх сферах судя по вашей активности в коментах. засуха есть и еще какая. гектары пшеницы со шланга пока еще никто не поливает.
azon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:49

azon, ніякої засухи нема - все приблизно в тих же показниках, що торік. А торік було 60+ мільйонів тонн зернових. А орієнтуватися у різних сферах економіки нескладно. Для цього треба читати новини, порівнювати цифри, знати джерела, і робити це років 10-15. Тоді нетяжко пригадати, що неурожай - це 20 мільйонів тонн, як у 2003 році, що в 2008 50 мільйонів тонн важалися прекрасним результатом (раніше було в районі 40), а з 2013 року Україна збирає понад 60 мільйонів тонн зерна.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:52

laa1999, на міжнародних ринках не читають газети "Сегодня". Там орієнтуються на найкращу галузеву статистику (не безкоштовну). І використовують суперкомп'ютери, супутникову картографію, математичне моделювання і т.д., щоб прогнозувати врожай. І якщо у агронома Василя Голопупенка засуха, то це аж ніяк не значить, що це проблема всієї країни.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:48

  azon написав: я смотрю вы специалист во всх сферах судя по вашей активности в коментах. засуха есть и еще какая. гектары пшеницы со шланга пока еще никто не поливает.

согласен - засуха есть. По крайней мере на севере Черниговской обл.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:17

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:49

Re: Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...

  azon написав:засуха есть и еще какая.

да? какая?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:54

  Pegasmaster написав:
  azon написав:засуха есть и еще какая.

да? какая?


В Криму в декількох районах ввели надзвичайний стан через засуху, вигоріла майже вся пшениця. Як відомо Крим - це Україна, так що засуха в Україні є.
socioniktest
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