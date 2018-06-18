А вы думаете погода смотрит на человеком нарисованные границы?
Типа - тут Крым и засуха, а вот через сто метров Херсонщина и Запорожье и засухи нету.
Ну-ну...
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:13
А вы думаете погода смотрит на человеком нарисованные границы?
Типа - тут Крым и засуха, а вот через сто метров Херсонщина и Запорожье и засухи нету.
Ну-ну...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:32
Недавно бачив прогноз погоди, по всій Україні дощі, тільки в Криму сухо. Так що всяке може бути.
Взагалі дощів цей рік дійсно не багато, але це така ж ситуація як і минулого року. У мене город є величезний, я його пшеницею засіяв цей рік, пшениця не висохла, нормально себе почуває. Огірки на дачі цей рік набагато кращі, ніж минулий. Плодові дерева цей рік також набагато себе краще почувають, ніж торік. Так що немає чого панікувати. В південних же регіонах взагалі посушливий клімат, вони вже думаю до цього звикли і вирощують те, що не потребує занадто багато вологи.
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:40
Re: Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...
Додано: Вів 19 чер, 2018 17:16
Це наклалось одне на одне. Немає води ні з каналу, ні від дощів.
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