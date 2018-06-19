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Через посуху в Україні
очікується подорожчання хліба,...

Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:13

  socioniktest написав:
  Pegasmaster написав:
  azon написав:засуха есть и еще какая.

да? какая?


В Криму в декількох районах ввели надзвичайний стан через засуху, вигоріла майже вся пшениця. Як відомо Крим - це Україна, так що засуха в Україні є.


А вы думаете погода смотрит на человеком нарисованные границы?
Типа - тут Крым и засуха, а вот через сто метров Херсонщина и Запорожье и засухи нету.
Ну-ну...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:32

  Shram написав:А вы думаете погода смотрит на человеком нарисованные границы?
Типа - тут Крым и засуха, а вот через сто метров Херсонщина и Запорожье и засухи нету.
Ну-ну...


Недавно бачив прогноз погоди, по всій Україні дощі, тільки в Криму сухо. Так що всяке може бути.
Взагалі дощів цей рік дійсно не багато, але це така ж ситуація як і минулого року. У мене город є величезний, я його пшеницею засіяв цей рік, пшениця не висохла, нормально себе почуває. Огірки на дачі цей рік набагато кращі, ніж минулий. Плодові дерева цей рік також набагато себе краще почувають, ніж торік. Так що немає чого панікувати. В південних же регіонах взагалі посушливий клімат, вони вже думаю до цього звикли і вирощують те, що не потребує занадто багато вологи.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:40

Re: Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...

  socioniktest написав:В Криму в декількох районах ввели надзвичайний стан через засуху, вигоріла майже вся пшениця. Як відомо Крим - це Україна, так що засуха в Україні є.

в крыму засуха из-за перекрытого северо-крымского канала.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:16

  Pegasmaster написав:
  socioniktest написав:В Криму в декількох районах ввели надзвичайний стан через засуху, вигоріла майже вся пшениця. Як відомо Крим - це Україна, так що засуха в Україні є.

в крыму засуха из-за перекрытого северо-крымского канала.


Це наклалось одне на одне. Немає води ні з каналу, ні від дощів.
socioniktest
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Обычные риски для всех "великих аграрных держав". А вы что хотели, чтобы все время пруха была?
Alexis
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:54

Re: Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...

  socioniktest написав:Це наклалось одне на одне. Немає води ні з каналу, ні від дощів.

ну как бы крым изначально зона рискованного земледелия.
без воды из канала там делать нечего и дожди не канают.
доказано задолго до аннексии.
Есть еще одна очень важная деталь, о которой почему-то все сегодня стыдливо умалчивают. Что взамен Крыма от Украины в Российскую Федерацию тогда же (протокол Президиума ЦК КПСС №49 от 25 января 1954 г.) передали Таганрог и приграничные к нему земли, по территории равные площади полуострова в Черном море. К этому нужно было бы добавить, что Киев получил взамен богатых черноземных районов засушливую солончаковатую степь, без воды, какого-либо намека на орошение, без электричества и энергоресурсов. Но сегодня вряд ли кто берет это в расчет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:55

  Pegasmaster написав:...
Есть еще одна очень важная деталь, о которой почему-то все сегодня стыдливо умалчивают. Что взамен Крыма от Украины в Российскую Федерацию тогда же (протокол Президиума ЦК КПСС №49 от 25 января 1954 г.) передали Таганрог и приграничные к нему земли, по территории равные площади полуострова в Черном море. К этому нужно было бы добавить, что Киев получил взамен богатых черноземных районов засушливую солончаковатую степь, без воды, какого-либо намека на орошение, без электричества и энергоресурсов. Но сегодня вряд ли кто берет это в расчет.

Википедия обманывает?

У 1920–1924 роках Таганріг входив з усією округою до складу УРСР, 1924 від неї відокремлений і приєднаний до РРФСР; з 1937 року у складі Ростовської області.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BE%D0%B3
yanyura
 
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