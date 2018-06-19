Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...
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Shram написав:А вы думаете погода смотрит на человеком нарисованные границы? Типа - тут Крым и засуха, а вот через сто метров Херсонщина и Запорожье и засухи нету. Ну-ну...
Недавно бачив прогноз погоди, по всій Україні дощі, тільки в Криму сухо. Так що всяке може бути. Взагалі дощів цей рік дійсно не багато, але це така ж ситуація як і минулого року. У мене город є величезний, я його пшеницею засіяв цей рік, пшениця не висохла, нормально себе почуває. Огірки на дачі цей рік набагато кращі, ніж минулий. Плодові дерева цей рік також набагато себе краще почувають, ніж торік. Так що немає чого панікувати. В південних же регіонах взагалі посушливий клімат, вони вже думаю до цього звикли і вирощують те, що не потребує занадто багато вологи.
socioniktest написав:Це наклалось одне на одне. Немає води ні з каналу, ні від дощів.
ну как бы крым изначально зона рискованного земледелия. без воды из канала там делать нечего и дожди не канают. доказано задолго до аннексии.
Есть еще одна очень важная деталь, о которой почему-то все сегодня стыдливо умалчивают. Что взамен Крыма от Украины в Российскую Федерацию тогда же (протокол Президиума ЦК КПСС №49 от 25 января 1954 г.) передали Таганрог и приграничные к нему земли, по территории равные площади полуострова в Черном море. К этому нужно было бы добавить, что Киев получил взамен богатых черноземных районов засушливую солончаковатую степь, без воды, какого-либо намека на орошение, без электричества и энергоресурсов. Но сегодня вряд ли кто берет это в расчет.
Есть еще одна очень важная деталь, о которой почему-то все сегодня стыдливо умалчивают. Что взамен Крыма от Украины в Российскую Федерацию тогда же (протокол Президиума ЦК КПСС №49 от 25 января 1954 г.) передали Таганрог и приграничные к нему земли, по территории равные площади полуострова в Черном море. К этому нужно было бы добавить, что Киев получил взамен богатых черноземных районов засушливую солончаковатую степь, без воды, какого-либо намека на орошение, без электричества и энергоресурсов. Но сегодня вряд ли кто берет это в расчет.
Википедия обманывает?
У 1920–1924 роках Таганріг входив з усією округою до складу УРСР, 1924 від неї відокремлений і приєднаний до РРФСР; з 1937 року у складі Ростовської області.