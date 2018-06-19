Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,...

Додано: Сер 20 чер, 2018 11:37

В 1887 році від Катеринославської губернії відокремлені Ростовський на Дону повіт і Таганрозьке градоначальство, які відійшли до Області війська Донського).

История должна быть только историей и не зависеть от того, кому она выгодна.скопировал текст из статьи журналиста А.Горобца на "Эхо Москвы" (). В подтверждение своих слов Горобец в этой же статье дает отсылку на статью в русской версии Википедии () - попробуйте сами там найти слово "Таганрог".Я же ссылаюсь на украинскую Википедию. Нет, конечно могу и на русскую, но вы же тогда напишите "А почему на русскую, она все врет".Можете поискать и "протокол Президиума ЦК КПСС №49 от 25 января 1954 г." - там нет ни слова о Таганроге.Интересуетесь, как было "при Николашке"? Без проблем:- 1821 г. -- 1859 г. -- 1897 г. -- 1917 г. -Все карты - из той же ссылки -Как было "до рождества"? А никак. До рождества Христова Таганрог не существовал.