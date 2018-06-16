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Стало відомо, коли лондонський
суд винесе рішення щодо...

Стало відомо, коли лондонський суд винесе рішення щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:40

Стало відомо, коли лондонський суд винесе рішення щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак.

Дивися повний текст Стало відомо, коли лондонський суд винесе рішення щодо "боргу Януковича".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:40

Кому в Україні виплатять прнмію за результатами розгляду справи?
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