В ході дослідження вдалося визначити рівень знань українців про криптовалюти і кількість власників цифрових грошей.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців володіють криптовалютами (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 08:56
Стало відомо, скільки українців володіють криптовалютами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців володіють криптовалютами (інфографіка).
Додано: Вів 19 чер, 2018 08:56
Откуда данные про 42,584 млн жителей, переписи уже давно не было!Максимум 30млн осталось,а то и меньше
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:29
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:35
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
|