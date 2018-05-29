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Стало відомо, скільки українців володіють криптовалютами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 08:56
Пропонуємо до обговорення:
В ході дослідження вдалося визначити рівень знань українців про криптовалюти і кількість власників цифрових грошей.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців володіють криптовалютами (інфографіка)
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R2
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Додано: Вів 19 чер, 2018 08:56
Откуда данные про 42,584 млн жителей, переписи уже давно не было!Максимум 30млн осталось,а то и меньше
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Shvonder
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:21
Звідки дані про 30 мільйонів населення? Ви зробили перепис?
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vinni-puh
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:29
vinni-puh написав:
Звідки дані про 30 мільйонів населення? Ви зробили перепис?
30 млн постоянно или большую часть времени проживающих на территориях под контролем власти - похоже на правду. С учетом Крыма, Донбасса, демографии и миграционного оттока
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sequence
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:35
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
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stokoz
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Додано: Вів 19 чер, 2018 11:16
Хаха! Опросили 1000 человек и сделали вывод о 45 миллионах человек. Ржунимагу!
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Omega
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:31
))))))) кино и немцы
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slandokrug1
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:24
"Опрос в интернете показал, что 100% граждан пользуются интернетом" (с)
Еще бы на криптоконференции опрос провели, дабы выборка была более "полная".
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maksym_egorov
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:09
В общем, Биток рулит в этих краях, что и требовалось доказать.
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phantom_systems
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:39
Явно проплаченный крипто-китами опрос.
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Zebra
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