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Стало відомо, скільки українців
володіють криптовалютами...

Стало відомо, скільки українців володіють криптовалютами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:56

Стало відомо, скільки українців володіють криптовалютами...

Пропонуємо до обговорення:
В ході дослідження вдалося визначити рівень знань українців про криптовалюти і кількість власників цифрових грошей.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців володіють криптовалютами (інфографіка).
R2
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Откуда данные про 42,584 млн жителей, переписи уже давно не было!Максимум 30млн осталось,а то и меньше
Shvonder
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:21

Звідки дані про 30 мільйонів населення? Ви зробили перепис?
vinni-puh
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:29

  vinni-puh написав:Звідки дані про 30 мільйонів населення? Ви зробили перепис?

30 млн постоянно или большую часть времени проживающих на территориях под контролем власти - похоже на правду. С учетом Крыма, Донбасса, демографии и миграционного оттока
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:35

Shvonder
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2 ... _popul.asp
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:16

Хаха! Опросили 1000 человек и сделали вывод о 45 миллионах человек. Ржунимагу!
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:31

))))))) кино и немцы
slandokrug1
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:24

Re: Стало відомо, скільки українців володіють криптовалютами

"Опрос в интернете показал, что 100% граждан пользуются интернетом" (с)
Еще бы на криптоконференции опрос провели, дабы выборка была более "полная".
maksym_egorov
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:09

В общем, Биток рулит в этих краях, что и требовалось доказать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:39

Явно проплаченный крипто-китами опрос.
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