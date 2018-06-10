"Тенденція зберігається у І кварталі 2018 зростання склало +66,4%. Тобто, 231,6 млн дол.", - сказав він.
Дивися повний текст Товарообіг між Україною і Молдовою цього року зріс на 66%.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:02
Товарообіг між Україною і Молдовою цього року зріс на 66%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Товарообіг між Україною і Молдовою цього року зріс на 66%.
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:02
это действительно хорошая новость, с соседями нужно развивать торговлю, а не конфликты.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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