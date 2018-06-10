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Товарообіг між Україною і
Молдовою цього року зріс на 66%

Товарообіг між Україною і Молдовою цього року зріс на 66%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:02

Товарообіг між Україною і Молдовою цього року зріс на 66%

Пропонуємо до обговорення:
"Тенденція зберігається у І кварталі 2018 зростання склало +66,4%. Тобто, 231,6 млн дол.", - сказав він.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:02

это действительно хорошая новость, с соседями нужно развивать торговлю, а не конфликты.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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