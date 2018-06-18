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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:33

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні внески дозволять таким громадянам отримувати державну субсидію.

Дивися повний текст В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески до Пенсійного фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:33

бред!! т.е. если ты безработный значит ты заробитчанин, тогда можно считать, если ты депутат - значит вор и должен сидеть.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:36

Грошей на премії топ чинушам не хватає
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:37

Т.е. по факту - пенсионеры, чьи дети (активные!!) по вине власти! вынуждены батрачить на чужбине, теперь лишаются субсидии
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:45

Кстати, если эти дети выпишутся из родительской квартиры ( окончательно плюнут на эту страну), то субсидия старику будет
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:36

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

А що, там де ці заробітчани працюють, податки не утримуються, чи подвійне оподаткування запроваджуємо?
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:46

Ну пусть предлагают :)))
Интересно хоть кто-то согласится? Жаль, что статистику нельзя посмотреть по этому вопросу!
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:50

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

Такое примут, даже без обсуждения.
Black Jack - White Business
ruvex
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а шишок под носок?
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:27

Я уже вижу как заробитчане в очередь становятся для оплаты взносов в ПФ.
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