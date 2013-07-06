|
|
|
В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:34
link654 написав:
Я уже вижу как заробитчане в очередь становятся для оплаты взносов в ПФ.
В очереди толпится может и не будут, но одновременно рыбку съесть и удовольствие получить не получится. Как реальный пример, живет у меня сосед, постоянно по 3 мес. на заработках, здесь жена сидит дома и получает субсидию и вообще ничего не платит, переплата по счетам.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6187
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:55
ruvex написав:
В очереди толпится может и не будут, но одновременно рыбку съесть и удовольствие получить не получится. Как реальный пример, живет у меня сосед, постоянно по 3 мес. на заработках, здесь жена сидит дома и получает субсидию и вообще ничего не платит, переплата по счетам.
Только все не так- теперь пенсионер, дети которого "получают удовольствие" в Польше и у которых есть свои дети, которых надо поднимать, лишается субсидии
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 576
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|