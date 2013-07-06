RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:34

  link654 написав:Я уже вижу как заробитчане в очередь становятся для оплаты взносов в ПФ.

В очереди толпится может и не будут, но одновременно рыбку съесть и удовольствие получить не получится. Как реальный пример, живет у меня сосед, постоянно по 3 мес. на заработках, здесь жена сидит дома и получает субсидию и вообще ничего не платит, переплата по счетам.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6189
З нами з: 03.11.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:55

  ruvex написав: В очереди толпится может и не будут, но одновременно рыбку съесть и удовольствие получить не получится. Как реальный пример, живет у меня сосед, постоянно по 3 мес. на заработках, здесь жена сидит дома и получает субсидию и вообще ничего не платит, переплата по счетам.

Только все не так- теперь пенсионер, дети которого "получают удовольствие" в Польше и у которых есть свои дети, которых надо поднимать, лишается субсидии
Moimir
 
Повідомлень: 577
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:10

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  Moimir написав:Только все не так- теперь пенсионер, дети которого "получают удовольствие" в Польше и у которых есть свои дети, которых надо поднимать, лишается субсидии

а как вы хотели? зарабатывать, не платить налоги, еще и субсидию получать?
учитывая еще и что пенсия этому пенсионеру платится со взносов работающих в стране людей.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 521
З нами з: 10.05.17
Подякував: 107 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Баблонавт, Вкладчик1234 і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,... 1, 2
R2 » Вів 19 чер, 2018 07:48
11 328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 15:32
socioniktest
Авто на "єврономерах": Раді запропонували вирішення проблеми 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 18 чер, 2018 08:27
31 2291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 14:01
Giroi
Де і за скільки в Україні отримати освіту дистанційно
R2 » Суб 06 лип, 2013 18:56
5 2809
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 11:51
markwith6

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.