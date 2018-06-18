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В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:34
link654 написав:
Я уже вижу как заробитчане в очередь становятся для оплаты взносов в ПФ.
В очереди толпится может и не будут, но одновременно рыбку съесть и удовольствие получить не получится. Как реальный пример, живет у меня сосед, постоянно по 3 мес. на заработках, здесь жена сидит дома и получает субсидию и вообще ничего не платит, переплата по счетам.
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ruvex
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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:55
ruvex написав:
В очереди толпится может и не будут, но одновременно рыбку съесть и удовольствие получить не получится. Как реальный пример, живет у меня сосед, постоянно по 3 мес. на заработках, здесь жена сидит дома и получает субсидию и вообще ничего не платит, переплата по счетам.
Только все не так- теперь пенсионер, дети которого "получают удовольствие" в Польше и у которых есть свои дети, которых надо поднимать, лишается субсидии
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Moimir
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:10
Moimir написав:
Только все не так- теперь пенсионер, дети которого "получают удовольствие" в Польше и у которых есть свои дети, которых надо поднимать, лишается субсидии
а как вы хотели? зарабатывать, не платить налоги, еще и субсидию получать?
учитывая еще и что пенсия этому пенсионеру платится со взносов работающих в стране людей.
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Pegasmaster
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:57
Pegasmaster написав:
а как вы хотели? зарабатывать, не платить налоги, еще и субсидию получать? учитывая еще и что пенсия этому пенсионеру платится со взносов работающих в стране людей.
Трудоспособный и активный, с большим желание работать, получать з/п, позволяющую жить и строить планы его семье, платить налоги в своей стране, не требующий под радой пiльг заробитчанин оставил своих детей, родителей, исключительно по вине власти, перечислил только из Польши $$ в размере до 4% ВВП И на этом основании эта власть лишила гос поддержки стариков, честно отработавших по 40 лет, оказавшись после этих 40 трудовых лет, исключительно по вине власти, в нищите
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Moimir
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:17
Знакомый более 10 лет на стройке за бугром отработал. Больше там не нужен, вернулся. Кое чего накопил. Подрабатывает сторожем. Мне кажется верная стратегия.
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nik1
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:20
Pegasmaster написав:
а как вы хотели? зарабатывать, не платить налоги, еще и субсидию получать? учитывая еще и что пенсия этому пенсионеру платится со взносов работающих в стране людей.
Сложно взывать к совести в нищей стране, где руководство гос компании "Нафтогаз" себе премию 46 млн. у.е. выписывает.
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nik1
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:26
Moimir написав:
перечислил только из Польши $$ в размере до 4% ВВП И на этом основании эта власть лишила гос поддержки стариков, честно отработавших по 40 лет, оказавшись после этих 40 трудовых лет, исключительно по вине власти, в нищите
перечислил $$ своей семье, правда же?
прикидывается "безработным", налоги не платит, пытается обманом получить субсидию.
его "старики" пенсию и всякие субсидии из чьих карманов получают? тех кто работает легально и платит налоги.
или теперь тем, кто своей семье баксы перечисляет субсидии давать?
тупой бред перестаньте нести.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:28
nik1 написав:
Сложно взывать к совести в нищей стране, где руководство гос компании "Нафтогаз" себе премию 46 млн. у.е. выписывает.
согласен, премии это перебор.
но субсидии платить тем, кто получает теневые доходы и не платит налоги это бред.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:31
5286 - це приблизно 170 Євро.
Тобто, вони хочуть, щоб заробітчанин задекларував, що він заробляє менше 170 Євро в місяць, так ще й з цього податки заплатив
.
М-м-м, інакше як деградантом я б такого "заробітчанина" не назвав. Мало того, що заробляє такий мізер за кордоном, так ще й ведеться на ось-цей вітчизняний лохотрон.
В пору організовувати телепроект проект "Україна має іді0тів" і зганяти туди всіх, хто на цю дурню повівся
.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
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abvertaras
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:56
nik1 написав:
Фашисты проводили опыты подавали напряжение на мать и фиксировали когда она переключит ток на ребенка. Чем то похоже.
это к чему вообще?
nik1 написав:
В вашем посте прослеживается здравая мысль. Состоит она в том, что в результате повышения цен на коммунальные услуги значительная часть людей стали "нарушителями".
нет. мысль в том, что тем, кто уклоняется от уплаты налогов и обманывает государство субсидии не положены. причём тут совесть? бюджет не резиновый, если туда ничего не класть и постоянно брать, то он заканчивается. в развитых странах за это тюремный срок получить можно легко.
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