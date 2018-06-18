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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:34

  link654 написав:Я уже вижу как заробитчане в очередь становятся для оплаты взносов в ПФ.

В очереди толпится может и не будут, но одновременно рыбку съесть и удовольствие получить не получится. Как реальный пример, живет у меня сосед, постоянно по 3 мес. на заработках, здесь жена сидит дома и получает субсидию и вообще ничего не платит, переплата по счетам.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:55

  ruvex написав: В очереди толпится может и не будут, но одновременно рыбку съесть и удовольствие получить не получится. Как реальный пример, живет у меня сосед, постоянно по 3 мес. на заработках, здесь жена сидит дома и получает субсидию и вообще ничего не платит, переплата по счетам.

Только все не так- теперь пенсионер, дети которого "получают удовольствие" в Польше и у которых есть свои дети, которых надо поднимать, лишается субсидии
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:10

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  Moimir написав:Только все не так- теперь пенсионер, дети которого "получают удовольствие" в Польше и у которых есть свои дети, которых надо поднимать, лишается субсидии

а как вы хотели? зарабатывать, не платить налоги, еще и субсидию получать?
учитывая еще и что пенсия этому пенсионеру платится со взносов работающих в стране людей.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:57

  Pegasmaster написав: а как вы хотели? зарабатывать, не платить налоги, еще и субсидию получать? учитывая еще и что пенсия этому пенсионеру платится со взносов работающих в стране людей.

Трудоспособный и активный, с большим желание работать, получать з/п, позволяющую жить и строить планы его семье, платить налоги в своей стране, не требующий под радой пiльг заробитчанин оставил своих детей, родителей, исключительно по вине власти, перечислил только из Польши $$ в размере до 4% ВВП И на этом основании эта власть лишила гос поддержки стариков, честно отработавших по 40 лет, оказавшись после этих 40 трудовых лет, исключительно по вине власти, в нищите
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:17

Знакомый более 10 лет на стройке за бугром отработал. Больше там не нужен, вернулся. Кое чего накопил. Подрабатывает сторожем. Мне кажется верная стратегия.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:20

  Pegasmaster написав: а как вы хотели? зарабатывать, не платить налоги, еще и субсидию получать? учитывая еще и что пенсия этому пенсионеру платится со взносов работающих в стране людей.

Сложно взывать к совести в нищей стране, где руководство гос компании "Нафтогаз" себе премию 46 млн. у.е. выписывает.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:26

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  Moimir написав:перечислил только из Польши $$ в размере до 4% ВВП И на этом основании эта власть лишила гос поддержки стариков, честно отработавших по 40 лет, оказавшись после этих 40 трудовых лет, исключительно по вине власти, в нищите

перечислил $$ своей семье, правда же?
прикидывается "безработным", налоги не платит, пытается обманом получить субсидию.
его "старики" пенсию и всякие субсидии из чьих карманов получают? тех кто работает легально и платит налоги.
или теперь тем, кто своей семье баксы перечисляет субсидии давать?
тупой бред перестаньте нести.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:28

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  nik1 написав:Сложно взывать к совести в нищей стране, где руководство гос компании "Нафтогаз" себе премию 46 млн. у.е. выписывает.

согласен, премии это перебор.
но субсидии платить тем, кто получает теневые доходы и не платит налоги это бред.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:31

5286 - це приблизно 170 Євро.
Тобто, вони хочуть, щоб заробітчанин задекларував, що він заробляє менше 170 Євро в місяць, так ще й з цього податки заплатив :P .

М-м-м, інакше як деградантом я б такого "заробітчанина" не назвав. Мало того, що заробляє такий мізер за кордоном, так ще й ведеться на ось-цей вітчизняний лохотрон.

В пору організовувати телепроект проект "Україна має іді0тів" і зганяти туди всіх, хто на цю дурню повівся :lol: .
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:56

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  nik1 написав:Фашисты проводили опыты подавали напряжение на мать и фиксировали когда она переключит ток на ребенка. Чем то похоже.

это к чему вообще?
  nik1 написав:В вашем посте прослеживается здравая мысль. Состоит она в том, что в результате повышения цен на коммунальные услуги значительная часть людей стали "нарушителями".

нет. мысль в том, что тем, кто уклоняется от уплаты налогов и обманывает государство субсидии не положены. причём тут совесть? бюджет не резиновый, если туда ничего не класть и постоянно брать, то он заканчивается. в развитых странах за это тюремный срок получить можно легко.
Pegasmaster
 
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