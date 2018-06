В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Вів 19 чер, 2018 17:34

R2 написав: Пропонуємо до обговорення:

Відповідні внески дозволять таким громадянам отримувати державну субсидію.

Это легко сделать и сейчас. Оформляешься как СПД на 1 группе, показываешь нулевой доход. Платишь в ПФ от минималки + 100 грн налога сверху. Можно и на общей (не платить 100 грн), но при СПД1 не имеешь гемора с отчетами и проверками.



