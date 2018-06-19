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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:13

  Pegasmaster написав: перечислил $$ своей семье, правда же? прикидывается "безработным", налоги не платит, пытается обманом получить субсидию. его "старики" пенсию и всякие субсидии из чьих карманов получают? тех кто работает легально и платит налоги. или теперь тем, кто своей семье баксы перечисляет субсидии давать? тупой бред перестаньте нести.

Бред?! Напомните мне чем закончилась история с неуплатой налогов с млн-ых доходов заробитчанина министра Данилюка?!? Единый социальный взнос и иностранных доходов не уплачивается!!!! Все остальное на данный момент - бред. А крайним сделали пенсионера
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:15

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  Pegasmaster написав:мысль в том, что тем, кто уклоняется от уплаты налогов и обманывает государство субсидии не положены
Почему Вы так настойчиво пытаетесь нас убедить, что заробитчане не платят налогов? Попробуйте там поработать и ни копейки с этого не заплатить. На клюбнике это может и получится (нелегально), а любая официальная работа там налогами облагается почище, чем у нас. У государства есть договора об "исключении двойного налогообложения", это его траблы, что оно свое законодательство "до ума" довести не может: чисто по ленински - "шаг вперед, два шага назад". Если Вы работали в начале 2000-х, то должны помнить, пенсионный фонд уведомление присылал пару лет: "на Вашем персональном счету ххх грн. хх коп.". Потом все заглохло, так КТО-КОГО ОБМАНЫВАЕТ???
Radon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:23

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  Moimir написав:Напомните мне чем закончилась история с неуплатой налогов с млн-ых доходов заробитчанина министра Данилюка?!?

хз, сами себе напомните, я не слежу за данилюком.
  Moimir написав:А крайним сделали пенсионера

ну если вы считаете, что получать нелегальные доходы за границей и получать здесь пенсии и субсидии это нормально, то значит недолго нам осталось.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:29

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  Radon написав:Почему Вы так настойчиво пытаетесь нас убедить, что заробитчане не платят налогов?

кто-то наверно платит. не думаю, что это явление массовое.
если платит, то обязан включить эти доходы в декларацию. очень сомневаюсь, что указав реальные заграничные доходы человеку будет положена субсидия.
я именно об этом говорю, про одновременное получение доходов за границей и получение субсидии.
  Radon написав:Если Вы работали в начале 2000-х, то должны помнить, пенсионный фонд уведомление присылал пару лет: "на Вашем персональном счету ххх грн. хх коп.". Потом все заглохло, так КТО-КОГО ОБМАНЫВАЕТ???

работал, уведомлений не помню.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:34

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Відповідні внески дозволять таким громадянам отримувати державну субсидію.

Дивися повний текст В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески до Пенсійного фонду.


Это легко сделать и сейчас. Оформляешься как СПД на 1 группе, показываешь нулевой доход. Платишь в ПФ от минималки + 100 грн налога сверху. Можно и на общей (не платить 100 грн), но при СПД1 не имеешь гемора с отчетами и проверками.

В результате: стаж, субсидия от 0 дохода. Два раза в год отчет.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:35

  Moimir написав:Только все не так- теперь пенсионер, дети которого "получают удовольствие" в Польше и у которых есть свои дети, которых надо поднимать, лишается субсидии


Детей выписать из жилплощади и здравствуй субсидия снова.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:57

  AlifeSoft написав: Детей выписать из жилплощади и здравствуй субсидия снова.

По сути и я об этом. Но зачем государство сеет зерно раздора внутри семей? Ведь совершенно законно заробитчанин может не платить ЕСВ, в варианте с Польшей законно не платить НДФЛ (налогоплательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов уплаченных за границей), но по факту все это служит отказом в субсидии его отцу/матери
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:08

  Pegasmaster написав:
  Moimir написав:Только все не так- теперь пенсионер, дети которого "получают удовольствие" в Польше и у которых есть свои дети, которых надо поднимать, лишается субсидии

а как вы хотели? зарабатывать, не платить налоги, еще и субсидию получать?
учитывая еще и что пенсия этому пенсионеру платится со взносов работающих в стране людей.


Не тільки пенсія, а і мед. послуги. Та і "свої діти" на всіх етапах немало беруть з бюджету, тобто в людей які також мають дітей, але при цьому платять податки. Дитсадок-школа-ВНЗ(бюджет) це не менше 2 тис. на місяць.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:24

abvertaras
Для ПМП робітник в Італії повинен заробляти ,мінімум, 170 в тиждень.Це 20 годин роботи.
Можливий варіант коли людина знаходиться на утриманні родича .Але де отримати справку про нульовий дохід в Італії, не знаю.
stronzo1
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:36

  Moimir написав: По сути и я об этом. Но зачем государство сеет зерно раздора внутри семей? Ведь совершенно законно заробитчанин может не платить ЕСВ, в варианте с Польшей законно не платить НДФЛ (налогоплательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов уплаченных за границей), но по факту все это служит отказом в субсидии его отцу/матери

Якщо раніше ми працювали в Европі в статусі "тимчасового місця проживання" то тепер нас витісняють на " постійне місце проживання".
stronzo1
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