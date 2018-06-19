В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Pegasmaster написав:мысль в том, что тем, кто уклоняется от уплаты налогов и обманывает государство субсидии не положены
Почему Вы так настойчиво пытаетесь нас убедить, что заробитчане не платят налогов? Попробуйте там поработать и ни копейки с этого не заплатить. На клюбнике это может и получится (нелегально), а любая официальная работа там налогами облагается почище, чем у нас. У государства есть договора об "исключении двойного налогообложения", это его траблы, что оно свое законодательство "до ума" довести не может: чисто по ленински - "шаг вперед, два шага назад". Если Вы работали в начале 2000-х, то должны помнить, пенсионный фонд уведомление присылал пару лет: "на Вашем персональном счету ххх грн. хх коп.". Потом все заглохло, так КТО-КОГО ОБМАНЫВАЕТ???
Где платят налоги там пусть и пенсию получают, а заодно и субсидию.
Moimir написав:По сути и я об этом. Но зачем государство сеет зерно раздора внутри семей? Ведь совершенно законно заробитчанин может не платить ЕСВ, в варианте с Польшей законно не платить НДФЛ (налогоплательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов уплаченных за границей), но по факту все это служит отказом в субсидии его отцу/матери
если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно. а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей? знаете, это немного жлобство