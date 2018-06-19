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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:02

  Radon написав:
  Pegasmaster написав:мысль в том, что тем, кто уклоняется от уплаты налогов и обманывает государство субсидии не положены
Почему Вы так настойчиво пытаетесь нас убедить, что заробитчане не платят налогов? Попробуйте там поработать и ни копейки с этого не заплатить. На клюбнике это может и получится (нелегально), а любая официальная работа там налогами облагается почище, чем у нас. У государства есть договора об "исключении двойного налогообложения", это его траблы, что оно свое законодательство "до ума" довести не может: чисто по ленински - "шаг вперед, два шага назад". Если Вы работали в начале 2000-х, то должны помнить, пенсионный фонд уведомление присылал пару лет: "на Вашем персональном счету ххх грн. хх коп.". Потом все заглохло, так КТО-КОГО ОБМАНЫВАЕТ???


Где платят налоги там пусть и пенсию получают, а заодно и субсидию. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:20

  Moimir написав: И на этом основании эта власть лишила гос поддержки стариков, честно отработавших по 40 лет, оказавшись после этих 40 трудовых лет, исключительно по вине власти, в нищите

Виноват всегда кто угодно, только не ты сам.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:31

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  Moimir написав:По сути и я об этом. Но зачем государство сеет зерно раздора внутри семей? Ведь совершенно законно заробитчанин может не платить ЕСВ, в варианте с Польшей законно не платить НДФЛ (налогоплательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов уплаченных за границей), но по факту все это служит отказом в субсидии его отцу/матери

если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно.
а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей?
знаете, это немного жлобство
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:48

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  safonovstanislav написав:Виноват всегда кто угодно, только не ты сам.

типичный совок. "исключительно по вине власти, в нищите".
40 лет ждал коммунизма, и тут на тебе.
Pegasmaster
 
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