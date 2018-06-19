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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:02

  Radon написав:
  Pegasmaster написав:мысль в том, что тем, кто уклоняется от уплаты налогов и обманывает государство субсидии не положены
Почему Вы так настойчиво пытаетесь нас убедить, что заробитчане не платят налогов? Попробуйте там поработать и ни копейки с этого не заплатить. На клюбнике это может и получится (нелегально), а любая официальная работа там налогами облагается почище, чем у нас. У государства есть договора об "исключении двойного налогообложения", это его траблы, что оно свое законодательство "до ума" довести не может: чисто по ленински - "шаг вперед, два шага назад". Если Вы работали в начале 2000-х, то должны помнить, пенсионный фонд уведомление присылал пару лет: "на Вашем персональном счету ххх грн. хх коп.". Потом все заглохло, так КТО-КОГО ОБМАНЫВАЕТ???


Где платят налоги там пусть и пенсию получают, а заодно и субсидию. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:20

  Moimir написав: И на этом основании эта власть лишила гос поддержки стариков, честно отработавших по 40 лет, оказавшись после этих 40 трудовых лет, исключительно по вине власти, в нищите

Виноват всегда кто угодно, только не ты сам.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:31

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  Moimir написав:По сути и я об этом. Но зачем государство сеет зерно раздора внутри семей? Ведь совершенно законно заробитчанин может не платить ЕСВ, в варианте с Польшей законно не платить НДФЛ (налогоплательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов уплаченных за границей), но по факту все это служит отказом в субсидии его отцу/матери

если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно.
а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей?
знаете, это немного жлобство
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:48

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  safonovstanislav написав:Виноват всегда кто угодно, только не ты сам.

типичный совок. "исключительно по вине власти, в нищите".
40 лет ждал коммунизма, и тут на тебе.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:28

  Pegasmaster написав: если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно. а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей? знаете, это немного жлобство

Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:45

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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:49

  Moimir написав:
  Pegasmaster написав: если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно. а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей? знаете, это немного жлобство

Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)


Что значит вынужден уехать? Работу и у нас найти можно. А если таки поехал в Польшу - значит хочет зарабатывать больше. Он, значит, накопит себе денег на заработках, а мы компенсируем расходы на содержание его же (тут не забываем про наследство) квартиры здесь. А ничего не треснет?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:50

Moimir, мне как заробитчанину не сложно подкинуть чуть-чуть денег в месяц МОИМ родителям у которых я прописан, что бы они не переживали за субсидию. Был бы я жлобом и хотел бы обворовать тех кто платит налоги в Украине, то конечно бы возмущался. А так...
Славик
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:54

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

У меня такое ощущение, что эта идея недостойна, чтобы ее купили.
Если уже работаешь за бугром, то нет смысла расчитывать на нищенскую украинскую пенсию. Держи деньги подальше от украинской БС и украинского государства, в банках ЕС, Австралии, Канады,..., Японии и не парься о 50баксовой пенсии, которой итак не будет.
И нет смысла платить в ПФУ поэтому.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:59

  Viktor написав:
  Moimir написав:
  Pegasmaster написав: если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно. а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей? знаете, это немного жлобство

Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)


Что значит вынужден уехать? Работу и у нас найти можно. А если таки поехал в Польшу - значит хочет зарабатывать больше. Он, значит, накопит себе денег на заработках, а мы компенсируем расходы на содержание его же (тут не забываем про наследство) квартиры здесь. А ничего не треснет?


Нуда!
"Ходить на работу" :mrgreen: можно и в Украине.
" Не говорите мне как надо работать, лучше научитесь платить" :mrgreen:
Кто-же Вам запрещает поехать на заработки в Польшу, а чтобы Вы от зависти не треснули, надо отменить субсидии ВСЕМ. Все пусть платят одинаково к чему эта трехходовая афера?
rjkz
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