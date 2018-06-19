В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Radon написав:

Pegasmaster написав: мысль в том, что тем, кто уклоняется от уплаты налогов и обманывает государство субсидии не положены мысль в том, что тем, кто уклоняется от уплаты налогов и обманывает государство субсидии не положены

Почему Вы так настойчиво пытаетесь нас убедить, что заробитчане не платят налогов? Попробуйте там поработать и ни копейки с этого не заплатить. На клюбнике это может и получится (нелегально), а любая официальная работа там налогами облагается почище, чем у нас. У государства есть договора об "исключении двойного налогообложения", это его траблы, что оно свое законодательство "до ума" довести не может: чисто по ленински - "шаг вперед, два шага назад". Если Вы работали в начале 2000-х, то должны помнить, пенсионный фонд уведомление присылал пару лет: "на Вашем персональном счету ххх грн. хх коп.". Потом все заглохло, так КТО-КОГО ОБМАНЫВАЕТ???