В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Pegasmaster написав:мысль в том, что тем, кто уклоняется от уплаты налогов и обманывает государство субсидии не положены
Почему Вы так настойчиво пытаетесь нас убедить, что заробитчане не платят налогов? Попробуйте там поработать и ни копейки с этого не заплатить. На клюбнике это может и получится (нелегально), а любая официальная работа там налогами облагается почище, чем у нас. У государства есть договора об "исключении двойного налогообложения", это его траблы, что оно свое законодательство "до ума" довести не может: чисто по ленински - "шаг вперед, два шага назад". Если Вы работали в начале 2000-х, то должны помнить, пенсионный фонд уведомление присылал пару лет: "на Вашем персональном счету ххх грн. хх коп.". Потом все заглохло, так КТО-КОГО ОБМАНЫВАЕТ???
Где платят налоги там пусть и пенсию получают, а заодно и субсидию.
Moimir написав:По сути и я об этом. Но зачем государство сеет зерно раздора внутри семей? Ведь совершенно законно заробитчанин может не платить ЕСВ, в варианте с Польшей законно не платить НДФЛ (налогоплательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов уплаченных за границей), но по факту все это служит отказом в субсидии его отцу/матери
если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно. а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей? знаете, это немного жлобство
Pegasmaster написав: если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно. а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей? знаете, это немного жлобство
Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)
Pegasmaster написав: если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно. а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей? знаете, это немного жлобство
Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)
Что значит вынужден уехать? Работу и у нас найти можно. А если таки поехал в Польшу - значит хочет зарабатывать больше. Он, значит, накопит себе денег на заработках, а мы компенсируем расходы на содержание его же (тут не забываем про наследство) квартиры здесь. А ничего не треснет?
Moimir, мне как заробитчанину не сложно подкинуть чуть-чуть денег в месяц МОИМ родителям у которых я прописан, что бы они не переживали за субсидию. Был бы я жлобом и хотел бы обворовать тех кто платит налоги в Украине, то конечно бы возмущался. А так...
У меня такое ощущение, что эта идея недостойна, чтобы ее купили. Если уже работаешь за бугром, то нет смысла расчитывать на нищенскую украинскую пенсию. Держи деньги подальше от украинской БС и украинского государства, в банках ЕС, Австралии, Канады,..., Японии и не парься о 50баксовой пенсии, которой итак не будет. И нет смысла платить в ПФУ поэтому.
Pegasmaster написав: если всё "в белую", то такому заробитчанину субсидия не светит, это понятно. а каким образом прописка в другом месте проживания ради получения 50-60 долларов субсидии зимой в месяц сеет раздор внутри семей? знаете, это немного жлобство
Да не о заробитчанине речь. Условный ВЫ проработали 40 лет водителем троллейбуса, заработали пенсию 2500 грн., ваш сын не живёт с вами и вынужден уехать на заработки в Польшу, но прописан у вас. ВАС/ пенсионера лишат субсидии ( по новым правилам)
Что значит вынужден уехать? Работу и у нас найти можно. А если таки поехал в Польшу - значит хочет зарабатывать больше. Он, значит, накопит себе денег на заработках, а мы компенсируем расходы на содержание его же (тут не забываем про наследство) квартиры здесь. А ничего не треснет?
Нуда! "Ходить на работу" можно и в Украине. " Не говорите мне как надо работать, лучше научитесь платить" Кто-же Вам запрещает поехать на заработки в Польшу, а чтобы Вы от зависти не треснули, надо отменить субсидии ВСЕМ. Все пусть платят одинаково к чему эта трехходовая афера?