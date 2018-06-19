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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:02

  Moimir написав:Кстати, если эти дети выпишутся из родительской квартиры ( окончательно плюнут на эту страну), то субсидия старику будет

Это иллюзия! С каждым выписавшимся членом семьи уменьшается и размер субсидии на величину, пропорциональную числу выписавшихся. В итоге,если у вас нормальная квартира, а не маленький хрущ, платить за услуги ЖКХ придётся больше.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:18

  Славик написав:Moimir, мне как заробитчанину не сложно подкинуть чуть-чуть денег в месяц МОИМ родителям у которых я прописан, что бы они не переживали за субсидию. Был бы я жлобом и хотел бы обворовать тех кто платит налоги в Украине, то конечно бы возмущался. А так...

Смысл ему (условному водителю троллейбуса) было 40 лет баранку крутить и платить налоги? Смысл сегодняшнему заробитчанину платить налоги, если само собой разумеется содержит родителей
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:30

  warlamp написав:
  Moimir написав:Кстати, если эти дети выпишутся из родительской квартиры ( окончательно плюнут на эту страну), то субсидия старику будет

Это иллюзия! С каждым выписавшимся членом семьи уменьшается и размер субсидии на величину, пропорциональную числу выписавшихся. В итоге,если у вас нормальная квартира, а не маленький хрущ, платить за услуги ЖКХ придётся больше.

Субсидия будет даваться тогда тому, кто останется прописан на установленную норму, площадь сверх нормы оплачивается полностью. Заробитчанин может прописаться у родственников или друзей, которые не получают субсидию, ведь если у них стоят счётчики, то лишний человек у них не повлияет на сумму в платёжке, или он может оплатить разницу если увеличится. Зато его родители пенсионеры будут с субсидией. Скажите, кто в курсе, если пенсионер припишет к себе внука, маленького ребёнка, то какой доход берётся для ребенка для расчёта субсидии?
1007qwert
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