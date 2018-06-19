В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Это иллюзия! С каждым выписавшимся членом семьи уменьшается и размер субсидии на величину, пропорциональную числу выписавшихся. В итоге,если у вас нормальная квартира, а не маленький хрущ, платить за услуги ЖКХ придётся больше.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:02
Это иллюзия! С каждым выписавшимся членом семьи уменьшается и размер субсидии на величину, пропорциональную числу выписавшихся. В итоге,если у вас нормальная квартира, а не маленький хрущ, платить за услуги ЖКХ придётся больше.
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:18
Смысл ему (условному водителю троллейбуса) было 40 лет баранку крутить и платить налоги? Смысл сегодняшнему заробитчанину платить налоги, если само собой разумеется содержит родителей
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:30
Субсидия будет даваться тогда тому, кто останется прописан на установленную норму, площадь сверх нормы оплачивается полностью. Заробитчанин может прописаться у родственников или друзей, которые не получают субсидию, ведь если у них стоят счётчики, то лишний человек у них не повлияет на сумму в платёжке, или он может оплатить разницу если увеличится. Зато его родители пенсионеры будут с субсидией. Скажите, кто в курсе, если пенсионер припишет к себе внука, маленького ребёнка, то какой доход берётся для ребенка для расчёта субсидии?
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